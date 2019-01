Studierende reißen in Kufstein Barrieren ein

Kufstein – „Menschen mit Behinderung wollen nicht euer Mitleid, sie wollen am Leben teilhaben“ – diese Botschaft ist nur eine von vielen, die Studierende an der Fachhochschule Kufstein (FH) an der „Diversity Wall“ (deutsch: Wand der Vielfältigkeit) befestigt haben. Eine Woche lang konnte man an der Hochschule Eindrücke zum Thema Behinderung sammeln.

So wurden in der Aula Kunstwerke von physisch und psychisch beeinträchtigten Personen ausgestellt, an interaktiven Stationen konnte man sich mittels Brille in die Welt eines Sehbehinderten versetzen, ausprobieren, wie Blinde Schach spielen, oder sich über die Geschichte der Behindertenbewegung informieren. Die vier Studentinnen Sandra Küfhaber, Riana Hauser, Melanie Mitterer und Gina Reichert gaben ihrem Projekt den Namen „UnFähigkeit“ (DisAbility).

„Besonders beliebt bei den Kommilitonen war die Team-Challenge“, berichtet Projektleiterin Sandra Küfhaber. Dabei mussten sich die Teilnehmer so schnell wie möglich ihren Weg in die Cafeteria im ersten Stock bahnen – freilich mit einer simulierten körperlichen Einschränkung, etwa einem steifen Knie. „Als Belohnung gab es dann einen Gratis-Kaffee“, so Küfhaber.

Die Projektwoche markiert den Start einer Eventreihe an der FH. Unter dem Titel „Diversity matters – #itsgoodtobedifferent“ (Vielfalt ist wichtig – es ist gut, anders zu sein) soll das Thema Inklusion und Vielfältigkeit verstärkt Einzug in den Alltag an der Bildungseinrichtung halten, dafür sollen jedes Jahr neue Projekte umgesetzt werden. „2500 Personen gehen täglich hier ein und aus. Wir wollen eine Welt der Gleichbehandlung und Vielfalt schaffen, um gemeinsam zu wachsen und zu gedeihen“, meint Christine Haage, Leiterin des Studiengangs Unternehmenskommunikation und Marketing.

Zum Projektende luden die Studierenden Kufsteins VBM Brigitta Klein und FH-Rektor Thomas Madritsch ein, die „Diversity Wall“ einzureißen. Denn Inklusion bedeutet, seine eigenen (Wahrnehmungs-)Grenzen zu erweitern, so Küfhaber: „Die größte Barriere besteht darin, sich überhaupt mit solchen Themen auseinanderzusetzen.“ (jazz)