Tanzendes Vater-Sohn-Duo in “Elsa“-Kleidern begeistert das Netz

Oslo — Der Begriff der "toxischen Männlichkeit" ist derzeit in aller Munde: Erst vor wenigen Tagen sorgte ein Gilette-Werbespot für Aufsehen, der unter anderem anderem sexuelle Gewalt, Mobbing und Fehler in der Erziehung von Buben thematisiert.

Ein norwegischer Vater beweist nun mit einem bezaubernden Video auf Facebook, wie Kindererziehung ohne stereotype Rollenbilder funktioniert: Der Clip zeigt den Komiker Ørjan Burøe mit seinem vierjährigen Sohn Dexter, wie die beiden voller Hingabe zu "Let It Go", dem Titelsong aus dem Disney-Animationsfilm "Frozen", tanzen — stilecht im Outfit von Titelheldin Königin Elsa.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die Tanzeinlage ging rasch viral: Das Video mit dem Titel "Mom is gone, no stress" (Mama ist nicht da, kein Stress) wurde seit Sonntag rund 36 Millionen Mal angeklickt und gut eine halbe Million Mal geteilt. Unter dem Eintrag finden sich überwiegend positive Kommentare, die Burøe zu seinem Erziehungsstil gratulieren.



"Das ist so cool. Kinder spielen und verkleiden sich gern. Bringt ihnen bei, dass das, was sie tragen, nichts mit ihrer Identität oder Sexualität zu tun hat. Kleidung hat kein Geschlecht! Dir gefällt es? Dann trag' es", kommentiert etwa ein User. "So geht Kindererziehung", meinte ein anderer. (TT.com)