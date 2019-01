Gefahr beim Eislaufen: Spiel mit dem Feuer auf dünnem Eis

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Klirrend kalt war es in den vergangenen Tagen in Tirol. Abgesehen von Schüttelfrost und triefenden Nasen haben die tiefen Temperaturen aber auch etwas Gutes an sich: Viele Seen sind endlich so weit zugefroren, dass sich passionierte Eis­prinzessinnen und Eisprinzen mit ihren Schlittschuhen darauf austoben können.

Oft schwingt dabei die Angst mit, dass man auf der Eisfläche einbrechen könnte – besonders jetzt, wenn es wieder etwas wärmer wird. „Wer die Beschilderung bei den Eislauf-Seen im Land beachtet, dem kann nichts passieren“, sagt Konrad Kirchebner von der Tiroler Wasserrettung. Gefährlicher sei da schon Übermut oder Unachtsamkeit. „Die meisten Unfälle passieren zum Beispiel bei Mutproben unter Jugendlichen. Oder wenn, aus welchen Gründen auch immer, kurz der Verstand aussetzt.“

So geschah es auch Anfang vergangener Woche in Wien. Ein Hund hatte einen Schwan auf das dünne Eis des Kaiserwassers verfolgt und war dabei eingebrochen. Seine Besitzerin ereilte dasselbe Schicksal, weil sie auf das zugefrorene Wasser lief, um ihr Tier zu retten. Beide konnten nach Minuten, unterkühlt, aber ansonsten unverletzt, aus dem Wasser geborgen werden.

und ein Dutzend Mitglieder der Innsbrucker Wasserrettung probten am Sonntagnachmittag am Baggersee für den Ernstfall. - Michael Kristen

Gestern Nachmittag, am Innsbrucker Baggersee, probte ein Dutzend Wasserretter, um im Ernstfall genauso schnell sein zu können wie die Kollegen in Wien. Das Spineboard, eine leichte Trage aus Plastik, in der Hand, robben zwei Helfer auf das Loch in der Eisdecke zu und ziehen den Eingebrochenen sicher an Land. Es ist eine von rund 200 Übungen jährlich, welche die Wasserrettung in Tirol abhält. Eingebrochene Eisläufer müssen – auch weil das Sicherheitsbewusstsein inzwischen groß ist – nur selten gerettet werden.

Ein bei Schlittschuhfahrern beliebtes Ausflugsziel befindet sich in Kramsach. Der knapp 30 Hektar große Reintaler See lädt seit Kurzem wieder dazu ein, die Schärfe der Kufen auszutesten. „Vergangenen Mittwoch war der Statiker da“, erzählt Manuel Hufnagel, Erlebnisraummanager des Alpbach-Seenland Tourismus. „An mehreren Stellen haben wir die Dicke des Eises gemessen, zwischen 17 und 21 Zentimeter sind es.“

Auch zwei Taucher probten auf und unter der Eisschicht. Es war eine von rund 200 Übungen, die die Wasserrettung jährlich in ganz Tirol abhält. - Michael Kristen

Deshalb habe man am Freitagnachmittag den ganzen See für Eisläufer freigeben können, sagt Hufnagel. „Einzig bei Zuflüssen von Bächen muss man ein bisschen aufpassen, da variiert die Eisdicke.“

Für den Fall, dass doch etwas passiert, rät Wasserretter Kirchebner vor allem eines: „Ruhe zu bewahren. Der Körper kühlt sehr schnell aus. Wer einbricht, sollte sich im Eisloch verspreizen, damit man nicht so schnell untergeht. Immerhin saugen sich Jacken, Schuhe, Hosen sehr schnell mit Wasser voll und werden dadurch sehr schwer.“ Dann solle so laut wie möglich um Hilfe gerufen werden.

„Bevor ich als Passant einen Eingebrochenen versuche zu retten, unbedingt einen Notruf absetzen“, mahnt Kirchebner. „Immerhin kann es auch sein, dass man beim Rettungsversuch dann selber einbricht.“ Zu beachten sei auch, dass man sich möglichst flach auf das Eis legt. „Und wenn noch andere Menschen da sind, kann man eine Kette bilden.“