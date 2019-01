Todesfall trübt Kitzbühel-Bilanz der Einsatzkräfte

Kitzbühel – Die positive Bilanz zum Hahnenkammwochenende von Polizei und Rettungskräften wird von einem Todesfall getrübt. Am Samstagabend ist ein Security-Mitarbeiter zusammengebrochen. „Wir waren in vier Minuten vor Ort und seine Kollegen hatten sofort mit der Wiederbelebung begonnen“, schildert Rotkreuz-Einsatzleiter Markus Krenn gegenüber der TT. Trotz der schnellen Hilfe ist der Mann dann im Krankenhaus verstorben.

Von den Sanitäterinnen und Sanitätern sowie den Notärzten wurden insgesamt 1900 Personenstunden in den drei Tagen geleistet. Die Anzahl der versorgten Personen am Veranstaltungsgelände mit Zielraum und Fanzone in der Innenstadt beläuft sich am Ende des Rennwochenendes auf 134 Personen. Darunter waren 40 Abtransporte von Patienten zu umliegenden praktischen Ärzten bzw. ins Krankenhaus. Bei den Versorgungen handelt es sich bei rund 60 Prozent um Verletzungen durch Stürze, Schnittwunden etc. und bei jeweils ca. 20 Prozent um interne/neurologische Notfälle sowie Folgen von Alkoholkonsum.

„Das Konzept in der Innenstadt hat sich bewährt“, betont Krenn. Das wird auch von der Polizei unterstrichen. „Aus polizeilicher Sicht war es eine super Sportveranstaltung mit sehr wenigen Anlassfällen“, schildert Bezirkspolizeikommandant Martin Reisenzein.

An den drei Tagen verzeichnete die Polizei drei Anzeigen, fünf Körperverletzungen, zwei Sachbeschädigungen, sechs Diebstähle, einen Wiederstand gegen die Staatsgewalt und ein Drohnen-Pilot wurde zur Anzeige gebracht. Speziell die Sachbeschädigungen oder die Diebstähle könnten noch leicht steigen, weil sie erst zu Beginn der Woche bemerkt würden. Die Veranstaltung sei über Jahre gewachsen und werde vom Veranstalter immer weiter verbessert. (aha)