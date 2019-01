Jubiläumsjahr für die Musik

Von Daniela Agu

Lienz – 836 aktive Musiker in den 15 Kapellen verzeichnet der Musikbezirk Lienzer Talboden. Der Stand sei mehr oder weniger konstant, berichtete Bezirksobmann Stefan Klocker bei der Jahreshauptversammlung. Die Verteilung sei gut, es gebe mehr als ein Drittel Frauen, wobei bei der Jugend steigende Tendenzen sichtbar werden.

Klockers Bilanz des vergangenen Jahres: 305 Veranstaltungen habe man hinter sich gebracht, davon 100 kirchliche. Noch bis vor fünf Jahren habe es einen großen Boom unter den Jugendlichen gegeben, dieser flaue weiter ab. „Es ist sehr wichtig, die Jugend zu motivieren, doch mangelt es nicht an Interesse“, führt der Obmann aus. Es seien eher die Eltern, die andere Prioritäten haben.

In den Vorjahren sei es immer gelungen, finanziell gut dazustehen. Die Zuschüsse der Stadt Lienz, des Tourismusverbandes und des Landes Tirol seien unverzichtbar, dennoch habe man 60 Prozent der Aufwendungen selbst erwirtschaftet. Als besonderes Highlight des Jahres 2018 fand das Bezirksmusikfest in Gaimberg Erwähnung.

2019 ist ein Jubiläumsjahr für den Musikbezirk Lienzer Talboden. 1949 wurde der Verband gegründet, mit seinem ersten Obmann Walter Unterweger, darauf folgte Klaus Köck. Dieser ist heute Ehrenbezirksobmann und hat sich in all den Jahren bis heute um die Chronik gekümmert. Diese soll im heurigen Festjahr digitalisiert werden, sodass sie öffentlich zugänglich wird. Bereits zehn Bände umfassen die Aufzeichnungen bisher. Am 3. August 2019 ist zum 70-jährigen Bestehen das Bezirksmusikfest in der Lienzer Innenstadt geplant.

Die Neuwahl des Vorstandes ergab eine mehrheitliche Annahme des Wahlvorschlags. Obmann bleibt weiterhin Stefan Klocker, Stellvertreter Ludwig Pedarnig. Bezirkskapellmeister ist Roman Possenig, Hans Peter Glanzer ist Stellvertreter. Die Jugendreferentin heißt Eva Weiler, ihr Stellvertreter Friedrich Blaßnig, neuer Bezirksstabführer wird Josef Tiefnig. Manfred Bernsteiner stellt den Bezirkskassier, Gerhard Wallensteiner den Bezirksschriftführer. Rechnungsprüfer sind Johannes Nemmert und Harald Ganeider.

Peter Weingartner, Obmann der Musikkapelle Dölsach, sorgte während der Sitzung für Diskussionen. Erst schlug er vor, die Termine der Musikkapellen auf fünf Jahre im Voraus zu planen. Weingartner wollte damit sicherstellen, dass alle Gemeinden ihre Termine so abstimmen, dass zu großen Veranstaltungen in Lienz alle Musikkapellen kommen können. „Was Termine in Lienz betrifft, so können wir uns sicher einig werden“, meinte dazu die Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.

Weingartners zweiter Wunsch bezog sich auf die Sommerkonzerte, die die Musikkapellen abwechselnd in der Lienzer Innenstadt geben. Der Dölsacher plädierte für mehr Konzerte in der BORG-Arena statt am Hauptplatz. Begründung: Der Klang am Hauptplatz sei wesentlich schlechter. Die Bürgermeisterin entgegnete, sie habe von den Geschäftsleuten den Auftrag, die Konzerte am Hauptplatz auszurichten. Die Musik halte die Gäste in den Gastgärten und das sei von großem Interesse. Schließlich sagte Blanik zu, sie werde sich darum bemühen, dass vielleicht drei statt zwei Konzerte pro Jahr in der BORG-Arena gespielt werden dürfen.