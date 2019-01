Neues Heim für Wasserrettung rückt in greifbare Nähe

Von Catharina Oblasser

Lienz – Nicht mehr lange, dann kann die Wasserrettung Osttirol ihr neues eigenes Heim beim Lienzer Schwimmbad beziehen. Das hoffen jedenfalls die Mitglieder mit Obmann Franz Striemitzer und Präsident Meinhard Pargger. Über mehrere Jahre hatte der Verein an der Finanzierung gefeilt. „Als wir vor drei Jahren mit dem Vorhaben begonnen haben, wurden die Kosten auf 450.000 Euro geschätzt“, informierte Meinhard Pargger während der Jahreshauptversammlung in Lienz. „Die Schätzung muss aktualisiert werden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir im März oder April mit dem Bau beginnen können.“ Spätestens 2020 sollen die Osttiroler Wasserretter ihre jetzige Unterkunft, eine ehemalige Tiwag-Garage in der Peggetz, verlassen können.

Die Stadt Lienz, das Land und die Osttiroler Gemeinden steuern Geld bei. Die Wasserrettung selbst führte 2018 die so genannte Enten-Aktion durch: Dabei wurden kleine Plastikenten verkauft, es fand ein Entenrennen statt, und zahlreiche Sponsoren halfen mit. So kamen rund 40.000 Euro zusammen. Ideengeber Meinhard Pargger erhielt vom Verein dafür eine Anerkennung, die für Schmunzeln sorgte: Er wurde scherzhalber zum Ehrenbürger von Entenhausen ernannt, bekam eine Krawatte mit Enten und ein Donald-Duck-Comicbuch.

Ehrungen und Auszeichnungen gab es auch für andere Mitglieder: für besondere Leistungen oder langjährige Mitgliedschaft bei der Wasserrettung. So erhielt Ernst Glaser das Ehrenzeichen in Gold, er ist seit 1977 Mitglied und seit 1990 Kassier. Unter den Gratulanten fand sich auch der stellvertretende Landesleiter der Wasserrettung Tirol, Stefan Mantl.

Im Jahr 2018 leisteten die Wasserretter insgesamt 6504 Einsatzstunden, nicht immer bei einem Rettungseinsatz. Die Mitglieder wurden auch angefordert, um am Tristacher See unter Wasser ein Kabel für Glasfaser-Internet zu verlegen oder um Metallteile aus der Drau zu bergen.

Was das Ausrücken zu Notfällen betrifft, so verzeichnet die Leitstelle Tirol in ihrer neuen Statistik für den Bezirk Lienz acht Einsätze der Wasserrettung im Jahr 2018. Im Jahr davor waren es zehn Einsätze gewesen.

Die vergleichsweise niedrigen Einsatzzahlen würden nicht heißen, dass die Wasserrettung keine Bedeutung habe, stellt Obmann Franz Striemitzer klar. Was der Verein der Allgemeinheit bringe, könne man an den vielen Kindern und Jugendlichen sehen, die bei der Wasserrettung ausgebildet würden. „Zurzeit betreuen wir 62 Kinder von sechs bis zwölf Jahren und haben über 80 Kinder auf der Warteliste“, berichtet Striemitzer. Die Wasserrettung Osttirol hat fast 100 Mitglieder, die jünger als 18 Jahre sind. Dazu kommen 78 erwachsene Mitglieder.

Die Nachwuchs-Retter lernen nicht nur schwimmen, sondern auch die nötigen Techniken, um im Wasser Leben zu retten.