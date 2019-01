Einsatzrekord für Kufsteiner Bergretter

Kufstein – 2018 war wieder ein Jahr, in dem ein Einsatzrekord für die Bergrettung Kufstein und Umgebung erreicht wurde. 96-mal mussten die Helfer am Berg ausrücken, um Menschen aus einer Notlage zu befreien. Auch sonst bestätigen die Statistiken langjährige Trends: Rund ein Drittel der Alarmierungen erfolgt durch Personen, die nicht verletzt oder erkrankt sind. Erschöpfung und Verirrung sind dabei oft Gründe für das Absetzen eines Notrufs. Unter den Verletzten dominieren bei Weitem Verletzungen der Füße, und die meisten Unfälle passieren beim Abwärtsgehen. „Tragischerweise verstarben 2018 aber auch drei Patienten trotz des Einsatzes der Bergretter“, wie die Einsatzstelle mitteilt. Die 34 Bergrettungsfrauen und -männer (sieben Personen sind im Status eines Anwärters) der Ortsstelle waren dafür rund 1757 Stunden im Einsatz. Das waren die Zahlen, die der neue Ortstellenleiter Robert Baumgartner aus Ebbs bei der Jahreshauptversammlung am Wochenende vorlegte.

Neben der Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges zu Beginn des Jahres prägten neben dem normalen Einsatz- und Übungsbetrieb zwei große Veranstaltungen den Jahresablauf: Ende Mai organisierte die Bergrettung Kufstein u. U. eine Bezirksübung für alle Ortsstellen des Bezirks im Bereich der Ritzaualm im Kaisergebirge. Im Juni ging an der Totenkirchl-Westwand eine groß angelegte Seilbergeübung mit Testung des dafür vorgesehenen Materials über die Bühne.

Für ihre langjährige Mitarbeit in der Ortsstelle und den Einsatz als Bergretter wurden bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung mehrere Mitglieder geehrt: Harald Astner wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Albert Hosp und Günthe­r Sachsenmaier wurden für ihren sechzigjährigen Einsatz für die Bergrettung ausgezeichnet. (TT)