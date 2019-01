Erdbestattungen in einigen Grabreihen in Karres zehn Jahre tabu

Von Alexander Paschinger

Karres – Es war ein großes und aufwändiges, aber vor allem emotionales Vorhaben – zu Allerheiligen konnte der neu geordnete Friedhof von Karres aber seiner Bestimmung übergeben werden. Die Gräber wurden drei Meter von der südlichen Kirchenmauer abgerückt, an ihrer Stelle ein neuer, drei Meter breiter Weg eingezogen und auf eine Grabreihe verzichtet, um den einzelnen Grabstätten mehr Raum zu geben. 200.000 Euro hat die Gemeinde in diese Maßnahmen gesteckt und in diesem Zuge erhielt der Friedhof auch eine neue Beleuchtung und Beschallung.

Mittlerweile scheinen auch alle zufrieden zu sein. Darin sind sich Bürgermeister Willi Schatz und Pfarrer Johannes Laichner einig. Einfach ist es für manche trotzdem nicht. Denn durch die Versetzung der Grabsteine wurden zwischen den Reihen 3 und 11 auch die Grablegen selbst verschoben. „Das alles ist sehr pietätvoll passiert“, betont der Dorfchef, der selbst bei den Arbeiten mitgeholfen hatte. Allerdings haben die Maßnahmen Folgen: In manchen Familiengräbern wird es in den nächsten zehn Jahren keine Erdbestattung geben können. Zur „Wahrung der Totenruhe“ sind nur Urnenbeisetzungen möglich.

„Es war vom Bürgermeister bei den Feierlichkeiten vielleicht etwas unglücklich formuliert“, meint Pfarrer Laichner. Schatz hatte nämlich zu Allerheiligen erklärt, dass in diesem neu geordneten Bereich die nächsten zehn Jahre überhaupt nur noch Urnenbestattungen durchgeführt werden dürfen. Dem sei aber nicht so, erklärt der Pfarrer. Es gehe nur um jene Bereiche, wo ein altes Grab angeschnitten würde. „Das muss man sich im Einzelfall anschauen.“ Im Falle einer Beerdigung müssen die Angehörigen ohnehin mit der Gemeinde in Kontakt treten. Sollte in diesem Bereich keine Erdbestattung möglich sein, bestehe dann die Möglichkeit, ein neues Grab an anderer Stelle zu öffnen, so Schatz.

„Mittlerweile sind 80 Prozent der Begräbnisse in Karres Urnenbeisetzungen“, weiß der Pfarrer, der zwar für sich persönlich „eine Erdbestattung“ bevorzugt, aber mit der Verbrennung „kein Problem“ hat. Und Laichner betont: In keinem Ort würde es anders gehandhabt als in Karres, lobt er die Zusammenarbeit mit der Kommune. Die Gemeinde trägt diesem Trend ebenfalls Rechnung, indem eine neue Urnenwand in Auftrag gegeben wurde.