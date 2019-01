Arzl erweckte die „Hexenmuater“

Bereits der erste der beiden Höhepunkte der Arzler Fasnacht unterstrich den hohen Stellenwert dieser Veranstaltung in der Bevölkerung.

Dicht gedrängt verfolgten die Arzler den Tanz der Junghexen, die begleitet von der Hexenmusik die „Hexenmuater" Ludwinia nach vierjährigem Schlaf weckten. Nur dadurch wird die Arzler Fasnacht vollständig.

Der Legende nach wurde Ludwinia als Hexe gebrandmarkt und aus dem Dorf verbannt. Sie soll vor dem „Rabenloch", rund 100 Meter über der Sohle des Steinbruchs, erfroren sein und seither hier schlafen. Nur alle vier Jahre können sie ihre Junghexen zur Fasnacht wecken. Gelingt dies, reitet sie auf ihrem Besen an einem Seil die Wand herab und gesellt sich zu den wartenden Fasnachtsmasken.

So geschehen auch in diesem Jahr, weshalb die Arzler darauf hoffen, am Sonntag, den 3. Februar, ab 12 Uhr entlang der Dorfstraße beim „Singeslerlauf" wieder zahlreiche Gäste aus nah und fern begrüßen zu können.

Den Abschluss der diesjährigen Fasnacht bildet darauf-hin am Montag, den 4. Februar, die Wilde Fasnacht, bevor sich Ludwinia wieder zum Schlaf in ihre Höhle zurückziehen wird. (tp)