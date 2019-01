Testlauf für Landecker und Zammer Bergretter am Lawinenkegel

Sechs Verschüttet­e — das war die Übungs­annahme für die Landecker und Zammer Bergretter. Kürzlich probten über 30 Mitglieder am Venet den Ernstfall. Eine wertvolle Unterstützung erhielten sie dabei von den beiden Lawinenhunden Tiago und Barik, die bereits nach wenigen Minuten den ersten Fund in einem Meter Tiefe machten. Mittels Lawinenverschüttetensuchgerät und Sonden konnten die Einsatzkräfte auch die restlichen fünf aufspüren. Vergrabene Ski, Skistöcke und andere Gegenstände grenzten dabei die Suche am vorbereiteten Lawinen­kegel ein.

„Trifft im Ernstfall die Einsatzmannschaft der Bergrettung am Unglücksort ein, sind die Retter neben dem enormen Zeitdruck auch einer körperlichen und physischen Belastung ausgesetzt. Deshalb ist es essentiell, den Ernstfall regelmäßig und so realitätsnah wie nur möglich zu proben und durchzuspielen", betont Ortsstellenleiter Hannes Grüner. An verschiedenen Stationen übten die Bergretter das Suchen, Bergen und Versorgen von Verschütteten. (TT, mr)