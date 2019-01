Entsetzen nach Schussunfall bei Umzug in Volders

Volders – Acht Verletzte, zwei Anzeigen: Auch am Tag danach sorgte der Schussunfall beim Faschingsumzug in Volders für Entsetzen: „Ein Wahnsinn, was da passiert ist“, spricht Bürgermeister Max Harb aus, was viele denken. „Ich kann doch nicht eine schusstaugliche Waffe zum Umzug mitnehmen und abfeuern.“ Und das Gewehr auch noch weiterzugeben, „das geht gar nicht“.

Genau genommen war’s eine doppelläufige Flinte, mit der die Bärengruppe am Ende des Umzugs zunächst das Publikum unterhielt. „Einer schoss mit der Waffe in die Luft und die ,Bären‘ warfen sich auf den Boden“, erzählt Harb: „Dabei haben wir uns schon gewundert, wie laut die Flinte ist.“

Vom eigentlichen Unfall gegen 15.50 Uhr kurz vor dem Ende der Veranstaltung hat der Bürgermeister vorerst nichts mitbekommen. Plötzlich seien der Notarzt und weitere Einsatzfahrzeuge eingetroffen. „Ich wollte mich erkundigen, wurde aber nicht durchgelassen.“

Erst später stellte sich heraus, dass ein 38-jähriger Umzugsteilnehmer mit der geliehenen Flinte eine Platzpatrone abgefeuert hat. Aber nicht – wie der eigentliche Waffenbesitzer – in die Luft, sondern in unmittelbarer Nähe eines Umzugwagens. Mit fatalen Folgen – durch den enormen Luftdruck wurde die Seitenwand des Wagens durchschlagen und Holzsplitter in den Innenraum geschleudert. Drei Passagiere erlitten Gesichtsverletzungen, fünf weitere ein Knalltrauma. Der Besitzer der Flinte und der Schütze erhielten ein Waffenverbot und müssen mit Anzeigen rechnen.

„Ich hoffe, dass die Verletzungen ohne bleibende Schäden heilen“, sagt Harb. „Die Veranstalter und ich haben schon überlegt, wie Derartiges zu verhindern sei. Aber wir können nicht jeden Teilnehmer kontrollieren.“ (tom)