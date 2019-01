Weltmeisterlicher Einsatz für junge Tourismusprofis in Are

Von Matthias Reichle

Landeck, Åre – Servicekräfte sind bei der Ski-WM höchst gefragt – nicht nur jene, die den Ski perfekt wachsen, sondern auch solche, die für kulinarische Höchstleistungen verantwortlich sind. Letztere kommen bei der 45. Alpinen Ski-WM im schwedischen Åre auch aus dem Oberland. Der TirolBerg, die offizielle Vertretung der Tirol Werbung, bekommt Unterstützung durch die Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Beruf­e (HLW) Landeck.

In wenigen Tagen, am 2. Februar, starten acht Schülerinnen der vierten Klassen und zwei Lehrerinnen über München, Oslo und Trondheim in die schwedische Provinz Jämtlands län. Im Wintersportort werden sie gemeinsam mit Kollegen der Zillertaler Tourismusschule nicht nur die heimischen Skistars mit einem kräftigen „Heja!“ anfeuern, sondern auch die Ärmel hochkrempeln.

„Wir waren schon bei den Olympischen Spielen in Sotsch­i und Rio dabei und bei der Ski-WM in St. Moritz“, freut sich Direktor Reinhold Greuter über die große Nachfrage nach seinen Schützlingen. „Grundsätzlich glaube ich, dass die Tirol Werbung mit unseren Schülerinnen sehr zufrieden ist.“

Sie sind für die Kulinarik verantwortlich und werden in Åre das Catering-­Unternehmen im Service und in der Küche unterstützen, so Greuter: „Es gibt ein genaues Programm“, erklärt er. Der Tirol­Berg hat jeweils von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Man hofft auf einige Medaillenfeiern.

Mit dabei sind Schülerinnen aus Landeck, Fendels, Pfunds, Lech, Imst, Wenns und Strengen. Um mitfahren zu dürfen und die WM zwei Wochen zu begleiten – Rückreise ist am 18. Februar –, mussten sie übrigens einen harten Bewerbungsprozess durchlaufen und mit ihrem Lebenslauf und ihren Zeugnissen überzeugen, so Greuter.

Aber wie schaut die perfekt­e Vorbereitung auf so ein­e Reis­e aus? „Wir haben bequeme Schuhe gekauft und warme Kleidung“, betonen die jungen Tourismusprofis, beim Servieren muss der ein oder andere Kilometer zurückgelegt werden. Und natürlich hoffen sie, „dass viele Österreicher gewinnen und ein paar Skifahrer in den TirolBerg kommen“. Neben der vielen Arbeit bleibt aber auch etwas Freizeit. Am 9. Februar werd­e man gemeinsam die Abfahrt der Herren anschaue­n. Im Anschluss betreut das gesamte Team dann den Ischgl-­Abend.

Für die Schülerinnen sei es eine Gelegenheit zu netzwerken und neue Bekannschaften zu knüpfen, so Greuter. Der ein oder anderen hat ihr Engagement in der Vergangenheit schon zu einem tollen Job im Tourismus verholfen.