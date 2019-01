Ärztin könnte im „Hirschen“ in Zirl einziehen

Im Herbst 2017 hat die Marktgemeinde Zirl den ehemaligen Gasthof Hirschen in der Bahnhofstraße an ein Zirler Immobilienunternehmen verkauft. Dieses hat für den Umbau des markanten Gebäudes mittlerweile ein Bauansuchen samt Einreichplanung vorgelegt. Zu den Auflagen im Kaufvertrag zählt, wie berichtet, dass das Gebäude in der „Substanz" zu erhalten ist — und bisher auch die Verpflichtung, die vertäfelte Gaststube im Erdgeschoß in Verbindung mit einem Gastro­betrieb öffentlich zugänglich zu machen.

Um weiterplanen zu können, sei der Käufer nun aber mit der Frage an die Gemeinde herangetreten, „ob er dieser Verpflichtung auch dadurch nachkommen könnte, dass im Haus eine Arztpraxis eingerichtet wird — und die ehemalige Gaststube als Warteraum für die Ordination genutzt wird", erklärt BM Thomas Öfner. Der Hintergrund: Eine praktische Ärztin ist in Zirl dringend auf der Suche nach Ordinationsräumen — und könnte diese womöglich eben im „Hirschen" einrichten. Einer entsprechenden Ergänzung des Verkaufsvertrages hat der Zirler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun mehrheitlich zugestimmt.

Für kontroverse Debatten sorgte in derselben Sitzung erneut das Thema Kinderbetreuung: „Volksschule, Kinderbetreuungseinrichtungen und Musikschule haben Raumnot", so Öfner. Daher solle eine Projektstudie den konkreten Erweiterungsbedarf sowie Umsetzungsmöglichkeiten an potenziellen Standorten, insbesondere aber am „Schulareal" nördlich der Volksschule, klären. Diese Analyse — inklusive Raumprogramm und Kostenschätzungen — sei als Basis für die Budget- und Zeitplanung nötig, betont Öfner. Sein Ziel sei, dass die Studie bis spätestens September vorliegt, sodass für 2020 Mittel für einen Architekturwettbewerb vorgesehen werden könnten. Wenn alles optimal laufe — auch beim neuen Gewerbegebiet Zirler Wiesen —, „könnte eine Umsetzung 2021/22 stattfinden". Einen Beschluss gibt es aber noch nicht: Die Vergabe der Projektstudie wurde vertagt — weil noch konkretisiert werden soll, was diese genau umfassen soll. (md)