Tiroler Schützen: Abschied von Mythen und Legenden

Mit dem Forschungsauftrag an den Historiker Michael Forcher, die Geschichte der Tiroler Schützen in der NS-Zeit aufzuarbeiten, hat Landesschützenkommandant Fritz Tiefenthaler 2013 einen Prozess gestartet, der nicht bei jedem in der Organisation auf Gegenliebe gestoßen ist. Vor gut zwei Monaten wurden die Ergebnisse in Buchform der Öffentlichkeit präsentiert, am Montagabend sollten erstmals die Mitglieder aus erster Hand erfahren, welche Rolle die Schützen im Regime der Nationalsozialisten spielten.

So räumte Forcher bei der Viertelversammlung des Viertels Tirol Mitte vor Vertretern von rund 60 Schützenkompanien mit einigen Mythen und Legenden auf. „Was diese Zeit angeht, haben die Schützen zwar keine Leichen im Keller, es war aber auch nicht sehr glorreich, wie die Schützen mit den Nazi-Propagandisten mitgelaufen sind", sagte Forcher. Die Nazis bedienten sich der Schützen, um in den Dörfern Einfluss auszuüben. „Die Schützen waren ein Mittel der Partei, um Propaganda ins Volk zu tragen." So seien die Schützen auch entgegen einer viel zitierten Legende nicht verboten gewesen, sondern im Gegenteil so stark gefördert worden wie kaum zuvor und danach. Allerdings gab es auch in der Zeit zwischen 1938 und 1945 bei den Schützen mutige Einzelpersonen, die das Diktat des Regimes nicht mittragen wollten und dabei riskierten, massiv unter Druck gesetzt oder bestraft zu werden.

Im Namen der versammelten Kompanien bedankte sich Viertelkommandant Andreas Raass im Anschluss des Vortrages bei Michael Forcher: „Lesen ist Exerzieren fürs Gehirn. Man muss wissen, was seine Vergangenheit ist." (np)