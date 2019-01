Bergretter: Sanktionen gegen Wintersportler “nicht sinnvoll“

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Die einen fürchten um ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Andere wollen den von Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) getauften „Ski-Hooligans“ den Kampf ansagen. Die Ankündigung der Bundesregierung in Wien, dass härtere Strafen für grob fahrlässiges Verhalten in den Bergen geprüft werden sollen, hat jüngst für einige Kontroversen gesorgt.

In Südtirol gibt es solche Sanktionen bereits. „Ich halte es nicht für sinnvoll, Variantenfahrer oder Tourengeher in diesen Fällen zu bestrafen“, spricht Ernst Winkler, Leiter des Südtiroler Bergrettungsdienstes, aus Erfahrung. Das italienische Gesetz verbietet etwa das Auslösen einer Lawine – selbst wenn niemand dadurch zu Schaden kommt, ist es ein Straftatbestand. „Ich persönlich habe damit ein Problem. Und damit viele Bergsteiger und Tourengeher bei uns. Ich kenne manche, die deshalb nicht mehr in die Berge gehen wollen“, sagt Winkler. Frei übersetzt: Mit dem Wunsch, die Sicherheit für Bergretter zu erhöhen, stellen diese sich selbst ein Bein.

„Für unsere Sicherheit bei Einsätzen sind wir selbst verantwortlich“, glaubt der Südtiroler Bergretter-Chef. Niemand könne einen Bergretter dazu zwingen, bei großer Lawinengefahr auszurücken. Und Winkler gibt zu bedenken: „Wenn ich die Regeln verschärfe, dann muss ich auch die Konsequenzen dafür tragen.“

Der Leiter der Tiroler Bergrettung, Hermann Spiegl, pflichtet seinem Südtiroler Kollegen bei: „Allgemein das Fahren im freien Skiraum oder das Auslösen von Lawinen zu bestrafen, geht zu weit“, sagt er, denn „es würde Denunziantentum fördern. Leute schauen mit dem Fernrohr in die Berge und zeigen irgendwelche Tourengeher an.“ Das sei so schon des Öfteren vorgekommen.

Während Spiegl ein italienisches Modell – „scharfe Regeln, die nicht oder nur lasch kontrolliert werden“ – ablehnt, glaubt er, dass der Vorschlag vom ÖVP-Landtagsabgeordneten Toni Mattle sinnvoll ist. „Wer wegen Lawinengefahr gesperrte Pisten oder Straßen befährt, soll mit Verwaltungsstrafen belegt werden können.“ Der Bergrettungs-Chef glaubt, dass das von der Bundesregierung geplante Expertengremium genau zu diesem Schluss kommen werde.