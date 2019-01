„Kaffee von Herzen“ hat zwei neue Partnercafés

Zwei Tassen Kaffee bezahlen, eine Tasse verschenken: So funktioniert die Aktion „Kaffee von Herzen", die es seit drei Jahren in Lien­z gibt. Das jeweilige Kaffeehaus stellt für den nicht konsumierten Kaffee einen Gutschein aus, der über den Sozialladen Lienz weitergegeben wird — an Menschen, die sich einen Kaffeehausbesuch selbst nicht leisten können.

Bisher gab es die Aktion im Café Heike, im Café Köstl und in der Bäckerei Gruber. Neu hinzugekommen sind das Petrocelli's am Hauptplatz und das Café Bittersüß in der Hochschoberstraße. (TT)