Weiterer Fall in Tirol: Kind im Alpbachtal an Masern erkrankt

Alpbach - Im Bezirk Kufstein wurde am Mittwoch ein weiterer, bereits bestätigter Masernfall bekannt. „Ein Kind aus dem Alpbachtal wird ärztlich behandelt. Den Umständen entsprechend geht es dem Patienten gut. Jetzt werden das familiäre Umfeld und die Umgebung des Kindes untersucht und informiert, um eine Verbreitung von Masern zu verhindern", so Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer in einer Aussendung.

Der Masernfall des Kindes stehe in keinem Zusammenhang mit der ebenso an Masern erkrankten Frau, bei der die Symptome bereits am Abklingen seien. Unabhängig davon sei auch der bereits bekanntgegebene Verdachtsfall eines Mannes aus dem Alpbachtal zu bewerten. Die labortechnische Bestätigung stehe noch aus und sei abzuwarten. „Das Gesundheitsamt der Bezirkshauptmannschaft unter Leitung von Amtsarzt Stefano Longato hat in Abstimmung mit der Landessanitätsdirektion bereits alle nötigen Schritte eingeleitet, die bei Auftreten dieser hochansteckenden Infektionskrankheit vorgesehen sind", soPlatzgummer. (TT.com)