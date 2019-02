Aufwärmen für die große Fasnacht

Er ist derzeit wohl einer der meistbeschäftigten Männer in Axams: Patrick Auer, Obmann des Fasnachtsvereins. Immerhin gehen die Axamer heuer in die große Fasnacht, die nur alle vier Jahre auf dem Kalender steht. Noch dazu ist der Fasching heuer besonders lang — der Höhepunkt mit dem berühmt-berüchtigten Wampelerreiten findet am Faschingssonntag, 3. März, statt. Auer rechnet mit rund 3500 Besuchern, die einen der rauesten Fasnachtsbräuche im Alpenraum live erleben wollen.

Bis zum großen Fasnachtsumzug gibt es nicht nur viel zu organisieren. Es bleibt auch noch viel Zeit für die freie Fasnacht, bei der die Tuxer, Flitscheler, Nadln, Paarln, Laniger und Maschger unterwegs sind.

Wichtiger Bestandteil der Axamer Fasnacht ist das „Band'n giahn": Jeden Donnerstag ziehen Banden, sprich Gruppen mit zehn bis 15 Fasnachtsfiguren, begleitet von einem Ziehharmonikaspieler, durch die Gasthäuser oder Privathäuser. Dort wird dann aufgespielt, von der Polka über einen Walzer bis zum Boarischen. Nach Tanz und Trank zieht die Bande weiter. Um Mitternacht ist dann Schluss. Dabei sind immer mehrere Gruppen unterwegs. „Zum Fasnachtsende hin werden es immer mehr. Einmal waren sogar 17 Banden unterwegs", erzählt Auer. Freie Fasnacht — das nehmen die Axamer wörtlich: „Bei uns kann jeder und jede mitmachen — auch viele Frauen sind mit dabei", betont der Ver-einsobmann.

Beim Höhepunkt — dem Wampelerreiten — bleiben dann die Frauen allerdings außen vor. Wampeler und Reiter werden ausschließlich von Axamer Burschen und Männern dargestellt. Wobei unter Reiten so viel wie „nieder- reiten" zu verstehen ist. Bei dem uralten Ritual symbolisieren die Wampeler und Reiter den Kampf des Winters gegen den Frühling. Zu den besten Wampelern zählen jene, deren mit Heu ausgeschoppte Pfoat am Rücken weiß bleibt.

Damit die Axamer Fasnacht, seit Jahrhunderten gepflegtes Brauchtum und seit 2016 immaterielles Weltkulturerbe, auch weiterhin erhalten bleibt, werden die Axamerinnen und Axamer schon im Kindesalter damit bekannt gemacht. „Wir gehen in die Volksschule und erklären den Kindern die Figuren, den Brauch und warum wir in die Fasnacht gehen", sagt Auer. Nachwuchsprobleme habe man Gott sei Dank keine.

Der große Fasnachtsumzug beginnt am Sonntag, 3. März, um 13 Uhr gleichzeitig an vier unterschiedlichen Plätzen: Dorfplatz, Gemeindeamt, Brücke

Bucher-Bäck' und Innsbrucker Straße/Zwölfer. Der Eintritt beträgt 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. (dd)