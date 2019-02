Tier-Notfälle: Neue Homepage zeigt Bereitschafts- und Notdienste

Innsbruck — Vor knapp zwei Jahren hat das Land Tirol in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck-Land eine zentrale Telefonnummer für Kleintier-Notfälle am Wochenende und an den Feiertagen ins Leben gerufen (0676/8850882444) — nun wurde ergänzend dazu eine Website online gestellt, die landesweit im Notfall die nächste Praxis oder Tierklinik anzeigt. Auf www.tierarzt-notdienst.tirol kann tagesaktuell abgefragt werden, wo man tierärztliche Hilfe bekommt. Über das Smartphone kann die diensthabende Praxis, Tierklinik oder die zentrale Notrufnummer des Landes auch mobil direkt durch Anklicken der Kontaktdaten bzw. Telefonnummer erreicht werden.

Mit dieser Serviceeinrichtung möchte die Tierärztekammer in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol zu einer verbesserten Versorgung von akut erkrankten und verletzen Haustieren außerhalb der regulären Öffnungszeiten (Wochenende, Feiertage, Nacht) beitragen. Außerdem möchte die Tierärztekammer das Bewusstsein für „echte" Notfälle stärken und bietet auf der Website entsprechende Informationen.

Keine Unterstützung durch die öffentliche Hand

Die auf der Website angeführten Tierarztpraxen leisten den Wochenend-, Feiertags- und Nachtbereitschaftsdienst ohne finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand. Eine Abgeltung des Bereitschaftsdienstes erfolgt daher ausschließlich durch die Honorarabrechnung beim Kunden nach erbrachter Leistung. Die Bereitschafts- und Arbeitszeit außerhalb der normalen Praxiszeit wird mit einem zwei- bis vierfach erhöhtem Tarif (Wochenend- und Nachtzuschläge) abgerechnet.

Tierärztlicher Notdienst in Tirol Wochenende (SA 12 Uhr bis MO 7 Uhr) und Feiertage: zentrale Notrufannahme unter 0676/88508 82444 für die Bezirke Innsbruck Stadt und Land sowie Schwaz, Kufstein und Kitzbühel oder www.tierarzt-notdienst.tirol> Wochentags-Bereitschaftsdienst landesweit außerhalb der Ordinationszeiten: www.tierarzt-notdienst.tirol>

Der Tierärztlichen Bereitschafts- und Notdienst sollte dann in Anspruch genommen werden, wenn ein Zuwarten bis zum nächsten normalen Ordinationstag für das Tier und den Tierbesitzer unzumutbar und gefährlich wäre. (TT.com)