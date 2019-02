Feuerwehr Kitzbühel ärgert sich über unnötige Einsätze

Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Das kann es nicht sein“, ärgert sich Kitzbühels Kommandant Alois Schmidinger bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kitzbühel. Für Ärger sorgen bei ihm und seiner Mannschaft viele unnötige Einsätze. Zum einen sind dies die wieder im Steigen begriffenen Fehlalarme von Brandmeldeanlagen in Hotels und zum anderen Alarmierungen, „die keine Notsituation sind“, wie es Schmidinger bezeichnet.

„Die vergangenen fünf Tage sind dafür ein gutes Beispiel, wir hatten sieben Alarmierungen“, schildert Schmidinger. Einmal eine Patientenbergung und ein Baum auf einer Straße, aber dann folgen vier Fehl­alarme durch Brandmeldeanlagen und ein Einsatz, weil der ÖAMTC zwei Fahrzeuge nicht abschleppen konnte. „Und so was geht über die Leitstelle“, ärgert sich Schmidinger. Der Vorfall sei am Nachmittag gewesen, da hätte auch ein Bergeunternehmen gerufen werden können.

„Es wird immer sofort die Feuerwehr gerufen, auch wenn keine Notsituation vorliegt. Aber wir sind nicht das Mädchen für alles“, betont der Kommandant. Er fordert deshalb von der Leitstelle, dass sie hier mehr ausfiltern solle. „Wenn es wirklich um etwas geht, gibt die Mannschaft alles. Wenn es aber solche sinnlosen Alarmierungen gibt, kommen immer weniger zu den Einsätzen“, schildert Schmidinger das Problem.

Die Sicherheit der Bewohner Kitzbühels liege der Mannschaft sehr am Herzen. Um diesem Auftrag aber auch in Zukunft bestmöglich nachkommen zu können müsse sich die Arbeit der Feuerwehren wieder auf das Wesentliche beschränken. Wenn man die Fehl­- einsätze umrechnet, waren es laut Schmidinger 145 Stunden umsonst und sinnlos verfahrene 272 Kilometer, wie er im Bericht betont.

Bei den Brandmeldeanlagen habe man eine Handhabe. So werden die Einsätze, welche durch Fehlalarme verursacht werden, in Rechnung gestellt. Bisher hat die Feuerwehr 350 Euro berechnet, hier wird es 2019 eine deutliche Steigerung geben. Dann werden 600 Euro für die Fehlalarme zu bezahlen sein.

Ansonsten sei das Feuerwehrjahr 2018 ein „unauffälliges“ gewesen. Man sei von größeren Katastrophen verschont geblieben. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr Kitzbühel im Vorjahr genau 200 Einsätze, davon 18 Brandeinsätze, 71 Fehlalarme, 101 technische Hilfeleistungen und zehn Brandsicherheitswachen. Der Mitgliederstand beträgt 119 Mitglieder.

Natürlich wurden bei der Jahreshauptversammlung auch verschiedenste Ehrungen vergeben. Die höchste aus Sicht der Feuerwehr Kitzbühel war die Vergabe der Ehrenmitgliedschaft an Herbert Haselwanter.