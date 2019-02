Bischof gründete ein Forum für innovative Ideen aus Tirol

Von Alexandra Plank

Innsbruck – „Verzeihung, wer sind Sie? Der Bischof, mein Bischof, der Bischof Hermann?“, eine Tirolerin kam zu Beginn des neuen Jahres im Zuge eines Telefonanrufs nicht mehr aus dem Staunen heraus. Bischof Hermann Glettler bestätigt bei einem Exklusivgespräch mit der Tiroler Tageszeitung diesen Anruf und erklärt auch gleich den Hintergrund. Er hat ein österliches Innovationsforum ins Leben gerufen. „Zu Ostern erschließt sich uns das Potenzial des christlichen Glaubens, dieser Wille, auch Neues zu wagen, besonders“, sagt er. Daher habe er unterschiedliche Vertreter aus den Bereichen Kultur, Industrie, Wirtschaft, aber auch Soziales bereits Mitte Jänner zu einem Treffen gebeten. Auf diese Idee kam er anlässlich der Verleihung des TRIGOS Preises in Tirol (siehe rechts).

„Es geht mir darum, dass Menschen in vielen Sparten nachhaltige Ideen verfolgen. Ich wollte die unterschiedlichen Ansätze an einen Tisch bringen“, erläutert der Bischof. Ob es sich bei dieser Runde auf Neudeutsch um einen Thinktank (Denkfabrik) handle, wollen wir wissen? Glettler wird leidenschaftlich: „Ja schon, aber das geht noch viel weiter, wir wollen nicht nur nachdenken, sondern auch motivieren und realisieren.“ Als wichtige Themen, die im Zuge des Innovationsforums besprochen werden sollen, nennt der Hirte etwa Pflege, Wohnen oder Verkehr. Rund 40 Personen folgten dem Ruf des Bischofs, sie sollen künftig als Multiplikatoren fungieren. Mehr als 100 Personen seien jedoch nicht angedacht, da sonst die Umsetzung verzögert werde.

Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen können mit ihren Projekten am Innovationsforum teilnehmen, Unterstützung erhalten sie von den anderen Teilnehmern, aber auch durch einen Unternehmensberater, der bereits viele pastorale Projekte in der Diözese Graz-Seckau begleitet habe. Vor dem Ruf nach Innsbruck war Glettler dort sehr engagiert tätig. Im September 2016 wurde er zum Bischofsvikar für Caritas und Evangelisation in der Diözese Graz-Seckau bestellt.

Am Palmsonntag gehen die Teilnehmer am Innovationsforum und jene, die sie noch angesprochen haben, dann in die Vollen. Beim Treffen im Bildungshaus St. Michael. „Es handelt sich dabei nicht um einen Einkehrtag. Wir wollen schauen, welche Projekte wir konkret in die Wege leiten können“, erklärt der Bischof. Er ist sehr kulturell interessiert und hat festgestellt, dass Vertreter verschiedener Bereiche oft sehr einseitige Vorstellungen voneinander haben. Das erste Treffen sei sehr positiv verlaufen. So habe ein Vertreter der Wirtschaft anerkennend festgestellt, dass Künstler nicht nur kreativ sind, sondern auch viel Ahnung von Finanzen haben. „Wenn das Forum gut läuft, können wir das 2020 wieder anbieten“, sagt Glettler. Er betont, dass es um die Umsetzung gehe. Zum Schluss entschlüpft dem Würdenträger eine weltliche Erkenntnis: „Die Angesprochenen sind Leute, die anpacken. Das braucht die Gesellschaft. Beim G’scheiteln sind immer alle dabei.“