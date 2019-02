Narrenbürgermeister in Jenbach legt sein Zepter nieder

Jenbach – Klaus Omenitsch führt als Jenbacher Narrenbürgermeister und Macher des Faschingstreibens am Jenbacher Südttirolerplatz heuer letztmals das Zepter am Unsinnigen Donnerstag. Er verlässt nach 20 Jahren die aktive Tengl-Tenge-Szene und übergibt seine Ämter 2019 wieder in die Agenden der Jenbacher Narrengilde unter Obfrau GR Barbara Wildauer. „Klaus I.“ hat als einstiger Obmann des örtlichen Trachtenvereins deren Showauftritte am Unsinnigen mit ständig neuen Einfällen konzipiert und abgewickelt. „Wir zeigen heuer das Hart-Rock-Café Jenbach mit vielen bekannten Rocksongs“, sagt er. Mittlerweile läuft dies unter Patronanz seines Sohnes Christopher, der seit November 2018 auch der Obmann des Trachtenvereins ist. Narrengilde-Obfrau Wildauer meint: „Wir werden im Sinne von Klaus weitermachen, aber auch neue Akzente bringen.“ Omenitsch hofft, dass der Jenbacher Unsinnige weiter ein Fixpunkt im Tiroler Faschingsreigen bleibt. (tti)