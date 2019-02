Bergretter hatten im Bezirk Kufstein im Vorjahr viel zu tun

Wildschönau – Auf ein arbeitsreiches Jahr blickten der Auffacher Ortsstellenleiter der Bergrettung, Andreas Fill, und die Ausschussmitglieder bei der Jahreshauptversammlung zurück. 27 aktive Mitglieder und vier in Ausbildung befindliche haben in 68 Einsätzen Hilfe geleistet. Ein großer Teil der verunfallten Personen wurden im Rahmen des Pistendiensts im Skigebiet am Schatzberg versorgt.

Um für diese Einsätze gerüstet zu sein, bilden sich die Mitglieder laufend weiter. Zahlreiche Übungen und Fortbildungen in der Ortsstell­e und auf Bezirks- und Landesebene stellen sicher, dass die Bergretter sowohl für die medizinische Versorgung als auch die technische Bergung auf hohem Niveau ausgebildet sind. Insgesamt haben die Mitglieder der Ortsstelle über 5000 Stunden dafür aufgewendet.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder im Verein geehrt: Stefan Breitenlechner und Werner Hofer erhielten aus den Händen von Bergrettungs-Landesleiter Hermann Spiegl und Orststellenleiter Andre Fill die Urkunden für 25 Jahre aktive Mitarbeit in der Ortsstelle. (ts)