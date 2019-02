Orgel ist heuer Sache der Schlittenzieher

Imst – Früher war das Einbringen von Bergheu oder Holz von Höhenlagen im Winter eine gefährliche Arbeit. So mancher Schlittenzieher verunglückte. Gerade der Imster Stadtteil Obermarkt (Oberstadt) wies in alter Zeit starke bäuerliche Strukturen auf. Es gab fast kein Haus, wo nicht eine kleine Landwirtschaft betrieben wurde. Da es in jener Zeit keine Sozialversicherung gab, wurde die Zunft der Schlittenzieher gegründet, um Verunglückte finanziell zu unterstützen.

Heute unterstützt die Zunft in erster Linie die Renovierung kirchlicher Einrichtungen und betreut verschiedene Wegkreuze. Wie die Zunftmeister Alois Schatz und Werner Senn berichteten, wird für heuer, nach Absprache mit anderen Zünften, an eine Beteiligung an der Renovierung der Orgel in der Johanniskirche gedacht. Im Zunftbuch sind rund 200 Mitglieder eingetragen. (peja)