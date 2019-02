Der viele Schnee sprengt das Gemeindebudget von Zellberg

Von Angela Dähling

Zellberg – Der heurige Winter ist nichts für Zauderer und Feiglinge. Schon gar nicht, wenn sie auf dem Bürgermeisterstuhl sitzen. Denn die Verantwortung ist groß, wenn man über Straßensperren bei Lawinengefahr zu entscheiden hat. Auch die hohen Schneeräumungskosten und Straßensanierungskosten lassen manchen Ortschef schlecht schlafen.

„Ich hatte schon viele lange Nächte heuer, weil so oft das Telefon läutete. Die Leute hatten Angst“, sagt der Zellberger BM Andreas Fankhauser. Er könne sich nicht erinnern, jemals einen so extremen Winter erlebt zu haben. Vier Lawinen verschütteten Straßen – passiert ist zum Glück nichts.

„In Zellberg, Schwendberg und Emberg hat es mehr Schnee gegeben als in so manchen anderen Teilen des Zillertals“, zieht Fankhauser Bilanz. Extrem seien nicht nur die Schneehöhen von 1,5 Metern, sondern auch die Konsistenz der Schneedecke. „Der Boden war teilweise nicht gefroren. Der Schnee ist auf dem Gras regelrecht abgerutscht“, erklärt der Ortschef Gleitschneelawinen von 60 Metern Breite in Zellberg. Hinzu kamen viele Baumstürze. „Ich hab’ schon Angst vor der Abrechnung nach diesem Winter. Die Kosten werden wesentlich höher sein als sonst – die veranschlagten 70.000 Euro werden nicht reichen“, ist Fankhauser überzeugt.

„Das ist wohl heuer bei allen Gemeinden dasselbe Problem“, sagt Kaltenbachs Bürgermeister Klaus Gasteiger. Der dritte Bauhofmitarbeiter, der erst im Herbst angestellt wurde, habe sich schon bezahlt gemacht. Zudem sei kurzfristig externe Leistung in Form eines Räumungsgerätes auf Stundenbasis zugekauft worden. „Die Schneeräumungskosten werden bei uns dreimal so hoch sein wie sonst“, mutmaßt der Gallzeiner Bürgermeister Josef Brunner. Die kleinen Gemeinden hoffen daher auf finanzielle Hilfe vom Land. Mit Lawinen hat man in Gallzein eigentlich keine Probleme, weshalb es auch keine Lawinenkommission gibt. „Aber heuer drohte auf einem steilen Hang eine Gleitschneelawine abzurutschen. Nach Begutachtung und Rücksprache bei der BH habe ich daher zwei Tage die Straße gesperrt“, sagt Brunner. Zwei Häuser waren betroffen. Die Lawine kam aber dann doch nicht.

Ganz gelassen ist indes der Bürgermeister der Gemeinde mit den wenigsten Einwohnern im Bezirk Schwaz: Steinberg auf 1015 Metern Seehöhe. „Wir haben anderthalb Meter Schnee und sind solche Winter gewöhnt“, sagt BM Helmut Margreiter. Mit dem Räumungsbudget sei man im grünen Bereich. „Und Platz für weiteren Schnee hätten wir auch.“