Hundeverbot in Lienzer Berghütte sorgt für hitzige Diskussionen

Lienz – Die Naturfreundehütte am Lienzer Zettersfeld ist sommers wie winters ein beliebtes Ausflugsziel. Seit Anfang Jänner dürfen Hunde nicht mehr ins Innere der Hütte. „Aufgrund einiger Vorfälle“, wie die Begründung lautet.

In den sozialen Medien wird das Verbot heiß diskutiert. „Hunde dürfen sowieso nirgends mehr hin. Das ist unfair“, lautet ein Kommentar auf Facebook. „Sehr schade. Somit ist die Hütte für uns uninteressant geworden“, so eine andere Teilnehmerin. Ein Dritter meint, wenn die Betreiber auf randalierende Betrunkene oder laute, ungezogene Kinder auch so reagieren würden, würde die Hütte bald leer sein. Und eine Hundebesitzerin kündigt sogar eine Demo an. Eine andere Nutzerin wiederum meint, man solle zuerst die Gründe kennen, bevor man diese Entscheidung verurteile.

Die Gründe fasst Wirt Ludwig Neumair so zusammen: „Unsere Hütte ist zu klein, wir haben nur vier Tische. Manche Hunde vertragen sich untereinander nicht und machen Radau. Darüber beschweren sich dann andere Gäste.“ Es sei vorgekommen, dass große Hunde ihren Kopf auf die Tischplatte des Nachbartisches gelegt hätten, um dort die Speisen in Augenschein zu nehmen, schildert der Wirt. „Auf unserer Terrasse sind Hunde kein Problem, aber im Inneren der Hütte geht das halt nicht.“ (co)