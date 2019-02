„Selbsthilfe Demenz“: Neue Kursreihe startet in Kitzbühel

Kitzbühel – Rund 100.000 Menschen in Österreich leiden an Demenz. Wenn Familienangehörige erkrankt sind, treten im Alltag vielfach Probleme auf. Caritas-Demenz-Referentin Katja Gasteiger vermittelte beim Demenz-Vortrag in Kitzbühel am 28. Jänner dem interessierten Publikum ein Grundverständnis zum Thema. Bei einer Fragerunde wurde u. a. diskutiert, wie lange man die „Selbstentscheidung“ von Menschen mit Demenz respektieren kann und wann professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden muss.

Die Caritas unterstützt und begleitet Angehörige mit Kursen, um die täglichen Herausforderungen im Leben mit ei nem Menschen mit Demenz besser meistern zu können. Der nächste „Selbsthilfe-Demenz-Kurs“ startet am 26. Februar. Er findet immer am Dienstag von 17 bis 19 Uhr im Altenwohnheim Kitzbühel statt. Für weitere Informationen und die Anmeldung können sich Interessierte an Katja Gasteiger unter 0664/2250203 wenden.

Der Kurs ist Teil des Kooperationsprojekts „Selbsthilfe Demenz“ der Caritas der Erzdiözese Salzburg, des Freiwilligenzentrums Tiroler Unterland und des Regionalmanagements Kitzbüheler Alpen und regio³ Pillerseetal, Leukental und Leogang und wird von Bund, Land und EU unterstützt. (TT)