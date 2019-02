Kunstvolle Neujahrskarten brachten 24.000 Euro ein

Hall – Ein geradezu überwältigendes Spendenergebnis erbrachte die „Neujahrsentschuldigungskarte 2019“ für Hall und Umgebung. 200 dieser Karten mit einem Motiv der Haller Partisaner, gestaltet vom 71-jährigen Absamer Künstler Hans Seifert, waren zu einem Preis von je 100 Euro aufgelegt worden. Und die Karten gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln – sehr zur Freude der Organisatoren vom Lambichler-Sozialfonds der Männer-Kongregation und der Partisaner-Garde.

Am Ende konnte man dank großzügiger Spender und Sponsoren mit insgesamt 24.000 Euro auf dem Spendenkonto bilanzieren. Davon gehen 14.000 Euro an das Projekt „Arche Tirol“ des Bischof-Stecher-Hauses in Steinach (eine Gemeinschaft von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung) sowie 10.000 Euro an die Vinzenzvereine in Hall, Schönegg, Absam und Mils. Die Organisatoren konnten sich also auch im zweiten Jahr nach dem „Neustart“ dieses Brauchs – der in Hall auf das Jahr 1835 zurückgeht – über einen vollen Erfolg freuen. (TT)