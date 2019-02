Schneemassen bringen Wild und Jäger im Außerfern an ihre Grenzen

Von Simone Tschol

Außerfern – Fürs Wild ist jeder Winter ein Kampf ums Überleben. Die extremen Schneefälle der letzten Wochen sind für Rehe, Hirsche, Gämsen und Steinböcke eine immense Belastungsprobe. Sie können sich kaum fortbewegen. Aber nicht nur die Tiere, auch die Jäger sind gefordert. Unter äußerst schwierigen Bedingungen nehmen sie den Weg zu den Futterstellen auf sich, um das Wild zu versorgen. „Wir hatten in bestimmten Bereichen sehr viel Schnee, wie etwa im Ammerwald. Der Jäger dort saß zehn Tage auf der Musteralpe fest“, erzählt Arnold Klotz, Bezirksjägermeister im Außerfern.

In anderen Teilen machte die hohe Lawinengefahr ein „bodennahes“ Durchkommen zur Wildfütterung unmöglich. Und da extreme Situationen eben extreme Maßnahmen erfordern, wurden die drei Jäger kurzerhand mit einem Hubschrauber eingeflogen. „Der Heli hat sie im Madautal abgesetzt. Dort konnten sie die Tiere füttern und zwei Stunden später wurden sie wieder abgeholt. Bei extremer Lawinengefahr kommt das schon hie und da vor“, sagt Klotz und fügt hinzu: „Das Futter wird gerade in solch exponierten Lagen lange vorher eingelagert. Die Jäger wissen haargenau, wie sie vorgehen müssen.“

Es habe zwar viel, aber nicht übertrieben viel Schnee, meint Klotz. Die Fütterung der Tiere verlaufe daher im ganzen Bezirk klaglos. Dies sei vor allem auf die Erfahrung der Berufsjäger und Jagdaufseher zurückzuführen.

Dass viele Tiere den Winter aufgrund der hohen Schneemassen nicht überleben werden, glaubt Klotz nicht: „Das Rotwild geht bei solch einer Schneelage im Normalfall nicht mehr als 50 oder 100 Meter von der Fütterung weg. Anders ist es beim Gams- und Steinwild. Die gehen zu keiner Fütterung. Hier werden wir erst im Frühjahr sehen, wie viel Fallwild es gibt. Wir hoffen natürlich, dass die Verluste nicht allzu hoch sind, aber der Fallwildanteil ist heuer sicher höher als sonst.“

Auch Gämsen und Steinböcke wüssten, was zu tun sei. „Aber wenn sie irgendwo in den Tiefschnee getrieben werden, gehen sie qualvoll ein“, weiß Klotz. Er richtet daher noch mal einen eindringlichen Appell an alle Freizeitsportler: „Lasst das Wild in Ruhe und macht bitte einen großen Bogen um die Wildfütterungen. Wenn die Tiere in Ruhe gelassen werden, kommen sie durch!“