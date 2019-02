Experten machen Werbung für Pflegeausbildung in St. Johann

Von Michael Mader

St. Johann i. T., Kitzbühel – Manfred Dag, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Kitzbühel, rührt dieser Tage kräftig die Werbetrommel für die Pflegeausbildung: „Zwischen 2008 und 2018 gibt es im Bezirk um 600 Beschäftigte mehr im Gesundheits- und Sozialbereich. Das ist der Bereich, der neben dem Tourismus im Bezirk am stärksten wächst. Derzeit stehen wir bei fast 2100 Mitarbeitern.“

Nach wie vor nehme aber der Bedarf an Pflegepersonal weiter zu. Das habe mehrere Ursachen: Die extrem geburtenstarken Jahrgänge würden langsam alt und die entsprechenden Einrichtungen für die Pflege im ganzen Bezirk Kitzbühel hätten ihre Häuser ausgebaut. „Das ist eine Herausforderung für die Gesellschaft und auch die Politik, die an den verschiedensten Stellschrauben drehen muss“, sagt Dag, „weil gerade viel ausgebildetes Pflegepersonal wiederum in den nächsten Jahren in Pension geht.“

Eine leichte Entspannung könnte aber in Sicht sein: Am 14. Oktober startet die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Kufstein-St. Johann am neuen Standort, der gerade neben dem Bezirkskrankenhaus St. Johann entsteht, mit der Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger. In Kufstein etwas früher, am 1. Oktober.

Laut Claudia Schweiger, Direktorin der Schule, beginnt die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz bereits am 23. April – allerdings in Kufstein: „Noch wären aber Plätze frei“, hofft sie auf Bewerber. Geboten werden Jobsicherheit, eine Ganzjahresbeschäftigung und ein „sehr attraktives Teilzeit-Arbeitsmodell“. Zudem gibt es für die Pflegeberufe attraktive Förderungen. Etwa durch das Fachkräftestipendium des AMS oder die Pflegestiftung des Landes Tirol über die Arbeitsmarktförderungs GmbH (amg tirol).

Die Ausbildung zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz ist dann ab 2. März 2020 auch in St. Johann möglich. „Gerade der Pflegefachassistent kommt nicht richtig ins Laufen. Für die zweijährige Ausbildung gibt es gerade einmal drei Anmeldungen“, weiß Schweiger.

Einen großen Informationsnachmittag über alle Ausbildungszweige gibt es am 26. Februar von 14 bis 17 Uhr in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Kufstein mit Impulsvorträgen, Workshops und Diskussionen. Dabei werden auch das AMS und die amg tirol mit Ständen vertreten sein und über Förderungen informieren.