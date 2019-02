Clowns bringen frischen Wind ins Altenwohnheim in Schwaz

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Eine kleine Träne bahnt sich den Weg über ihr Gesicht. Es ist eine Freudenträne. Marianna Fercher lacht aus vollem Herzen und strahlt übers ganze Gesicht. Auf ihrer Nase steckt ein roter runder Ball. Sie hat sich von zwei Clowns mit guter Laune anstecken lassen. „Es war einfach so lustig mit den beiden. So einen Besuch hat man nicht alle Tage. Da kann man nur noch lachen – und das ist toll“, so die Bewohnerin des Altenwohnheimes Marienheim in Schwaz.

Agnes und Wilma nennen sich die zwei verrückten und lustigen Clown-Ladys von den Roten Nasen Tirol. Sie sind vorwiegend in der Kinderklinik anzutreffen, aber durch die Initiative „Clowns unterwegs“ statten sie auch Rehabilitationszentren oder Altenheimen einen Besuch ab. GR Victoria Weber hat die Clowns nach Schwaz geholt. „Es ist eine schöne Abwechslung für die Bewohner. Das wollen wir künftig öfter möglich machen“, sagt Weber.

Wilma stimmt auf der Gitarre schon das nächste Lied für ein Paar im Altenwohnheim an. „Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee“, singt sie laut. Und Wilma tanzt im Raum herum. Und im nächsten Moment klettert Wilma über den Tisch zu einer älteren Dame, die sofort zu lachen beginnt. „Wir haben da eine Art Narrenfreiheit als Clowns und können über Grenzen gehen, individuelle Bewegungen einbauen“, erklärt Wilma. „So entsteht unerwartete Komik“, ergänzt Agnes. Sie versuchen Bewegung reinzubringen und gehen auf die Bewohner ein. Für sie ist dieser Besuch eine Herzensangelegenheit. Sie lachen genauso viel wie die Bewohner und wecken so teils Erinnerungen und Emotionen.

„Das ist mal etwas anderes. Eine schöne Abwechslung“, sagt Gisela Rainer. Sie ist schon einige Zeit im Schwazer Marienheim und weiß den Besuch der Clowns zu schätzen. „Das braucht man, wenn man alt ist. Ich bin froh drum, mal andere Gesichter zu sehen“, sagt die 94-Jährige. Es sei nicht immer leicht im Alter, aber: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“ Rainer freut sich schon auf den nächsten Besuch der Rote-Nasen-Clowns.