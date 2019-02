Mehr als 40 Menschen in der Mongolei nach KFC-Besuch im Krankenhaus

Ulaanbaatar – Wegen eines Lebensmittel-Skandals sind in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar sämtliche Restaurant der Fastfood-Kette KFC vorübergehend geschlossen worden. Zuvor waren mindestens 40 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sollen sie sich in verschiedenen KFC-Restaurants in der Stadt Lebensmittelvergiftungen zugezogen haben.

Demnach tranken sie mit Shigella-Bakterien infiziertes Wasser. Eine Infektion mit den Bakterien kann zu Durchfall und Fieber führen. Die Behörden kündigten laut Xinhua eine Inspektion der Filialen und der lokalen Betreiberfirma an. (APA/dpa)