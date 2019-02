Nachbarschaftskonflikt schlägt in Zirl hohe Wellen

Zirl – Rund um ein privates Wohnbauvorhaben in der Morigglgasse im Ortskern von Zirl gibt es einen hochemotionalen Nachbarschaftsstreit – und Kritik an der Gemeinde: „Der Bürgermeister gesteht uns unsere Nachbarrechte nicht zu“, klagt Anrainer Herbert Kluibenschädl. Gemeinsam mit einer weiteren Nachbarsfamilie hat er den Baubescheid beeinsprucht und einen Antrag auf aufschiebende Wirkung der Beschwerde gestellt.

Der Neubau, so Kluibenschädl, sei „wie eine Staumauer“, nehme ihm und weiteren Nachbarn die Sicht. Auf seinen Vorschlag, mit dem Ostteil des Gebäudes fünf Meter nach Westen abzurücken und so die „massive Sichtbeeinträchtigung“ zu verhindern, sei der Bauwerber nicht eingegangen. „Wir sind keine Bauverhinderer und Querulanten, wir sind für Verbauung im Zentrum“, meint Kluibenschädl, „diese sollte aber für die Nachbarn verträglich sein“.

Dass BM Thomas Öfner keine aufschiebene Wirkung der Beschwerde zuerkannt hat, ist für Kluibenschädl unverständlich, dagegen hat er erneut Einspruch erhoben. Über beide Einsprüche hat das Landesverwaltungsgericht (LVwG) erst noch zu befinden. Kluibenschädl hat über seinen Anwalt daher auch den Antrag gestellt, die bereits begonnenen Bauarbeiten „unverzüglich einzustellen“, da es sich um ein „schwebendes Verfahren“ handle. „Wenn eine Entscheidung des LVwG vorliegt und der Nachbar dann baut, kein Problem. Aber diese Vorgangsweise können wir nicht akzeptieren.“

„Es gibt kein schwebendes Verfahren“, kontert der Bauherr. „Der Bebauungsplan ist rechtsgültig, der Baubescheid liegt vor, der Antrag von zwei Nachbarn, den vorzeitigen Baubeginn zu untersagen, wurde abgelehnt, ich bin auf dem Boden des Rechts.“ Klui­benschädl suche „notorisch“ Streit. Dabei werde die Revitalisierung der Kernzone mit verdichteter Bauweise in Zirl ja sogar angestrebt: „Mein Haus wird diesbezüglich ein Vorzeigeobjekt.“ Derzeit biete die Straße zum Schlossbach hin ein katastrophales Bild mit „Schupfen, Hütten und Baracken“. Sein Bauplatz sei schon seit 1975 gewidmet, fügt der Bauherr hinzu, „mit der Möglichkeit, dort zwei Vollgeschoße und ein Dachgeschoß zu errichten“. Und: Kluibenschädl selbst habe bei seinem eigenen Haus eine wesentlich höhere Baudichte als er.

BM Öfner möchte sich inhaltlich zum laufenden Behördenverfahren nicht äußern. „Die Einsprüche gegen den Baubescheid wie auch gegen die Nicht-Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung liegen beim LVwG, dort wird entschieden.“

Generell sei der Entfall der aufschiebenden Wirkung bei Einsprüchen gegen einen Baubescheid – durch eine Novelle der Tiroler Bauordnung so beschlossen – aus seiner Sicht aber eine „grobe gesetzliche Fehlentwicklung“, die viele Probleme schaffe, so Öfner: „Früher waren vier Wochen abzuwarten, bis ein Baubescheid Rechtskraft erlangt, bei einem Einspruch konnte man bis zur Entscheidung nicht zu bauen beginnen. Nun kann man, wenn ein Baubescheid vorliegt, sofort beginnen, auch ein Einspruch hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung mehr.“ Diese könne vom Bürgermeister zwar unter gewissen Umständen zugestanden werden – „ich war in diesem Fall vor dem Hintergrund der geltenden Gesetze aber der Meinung, dass sie nicht zuzugestehen ist“.

Was Öfner betont: „Der Baubescheid fußt auf einem Bebauungsplan, der in den Gremien unter Beiziehung eines Fachplaners beraten und vom Gemeinderat beschlossen wurde.“ Es liege also absolut kein „Alleingang“ des Bürgermeisters vor.

Ein weiterer Vorwurf Klui­benschädls trifft GR Alfred Stecher, Obmann des Ausschusses für Wohnen und Zentrumsentwicklung in Zirl, der als Planer des Neubaus auftritt. Dieser habe sich bei der Abstimmung über den Bebauungsplan im Gemeinderat „nicht für befangen erklärt“.

Stecher weist diese Anschuldigung entschieden zurück: Bei der betreffenden Abstimmung im Mai 2018 habe er sich der Stimme enthalten – „was als Nein gewertet wird“. Kluibenschädl selbst habe den Bebauungsplan seinerzeit übrigens gar nicht beeinsprucht, ergänzt Stecher. Und bei der Bauverhandlung sei im Sinne der Nachbarn noch nachgebessert worden, etwa in der Streitfrage der Stellplätze.

Bürgermeister Öfner kündigt indes noch einen weiteren Versuch an, „im Sinne eines vernünftigen Miteinanders alle Beteiligten an einen Tisch zu bitten“. (md)