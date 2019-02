Ein Vierteljahrhundert in Kitzbühel als Pfarrer tätig

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Seit einem Vierteljahrhundert ist nun Michael Struzynski der Kitzbüheler Stadtpfarrer. Das will der Geistliche auch mit den Kitzbühelern feiern und hat dazu gleich ein paar Veranstaltungen geplant. Den Auftakt macht am 2. März die Vernissage zu einer Ausstellung des Künstlers Marek Zyga. Die Ausstellung läuft von 2. bis 29. März im Kitzbüheler Pfarr­hof. Es folgen noch zwei Vorträge und der Höhepunkt ist ein Opernabend in der Stadtpfarrkirche am 2. August mit dem Kammersänger der bayerischen Staatsoper Kevin Conners und Freunden. Den Abschluss bildet dann ein Pfarrfest.

Das Jubiläum ist aber auch Grund, etwas zurückzublicken. „Eigentlich wollte ich nicht nach Kitzbühel, hier gab es viele Baustellen“, sagt Struzynski. Er habe dann aber letztlich doch zugesagt und bereut es jetzt nicht mehr. Mit den Baustellen waren auch die vielen Gebäude der Kirche in Kitzbühel gemeint, wie die vier Kirchen, der Pfarrhof und das Messnerhaus. Hier legt Struzynski auch einen Schwerpunkt, in seiner Zeit wurden diese Gebäude alle saniert. „Das war und ist mir sehr wichtig, diese Gebäude zu erhalten“, erklärt der Stadtpfarrer. Bei seinen Bauvorhaben ist er aber auf Spenden und Hilfe angewiesen. Hier sei vor allem die Stadt Kitzbühel immer bereit, mitzuhelfen, aber es gäbe auch viele Spender in der Stadt.

Auch die Promis und Zweitwohnsitzler, die sich in Kitzbühel tummeln, sind unter den Spendern. Diese seien auch sehr großzügig, wie Struzynski betont. „Die richtig Reichen haben noch nie Nein gesagt“, betont der Stadtpfarrer. Diese Personen würden auch oft die Nähe zur Kirche und zu ihm suchen. „Und ich habe auch Zeit für sie, wie für alle Kitzbüheler“, betont Struzynski. Er sei immer offen für Gespräche, aber er gehe nicht durch die Stadt zum Missionieren, wie er betont.

Struzynski ist zudem geschäftstüchtig, so hat er mit „Don Michaele“ eine eigene Marke gegründet, unter der er unter anderem Schokolade, Wein und Olivenöl mit einem eigenen Logo vertreibt. „Nur gegen Spenden natürlich“, wie er betont. Zum Jubiläum gibt es nun sogar einen eigenen Gin.

Der Geistliche ist aber auch durchaus streitbar, wie erst vor Kurzem das Modelabel Louis Vuitton spüren musste. Hier kritisierte Struzynski offen, dass die Sternsinger in der Filiale des Unternehmens nicht singen durften. Das bringt ihm aber nicht nur Freunde ein. „Man kann nicht von allen gemocht werden. Das ist normal, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und das tut ein Pfarrer“, sagt Struzynski. Sein Ziel sei es aber, Gutes zu tun, und das wolle er umsetzen. Zu Beginn seiner Tätigkeit habe er versucht, es allen recht zu machen. „Aber das bin dann nicht ich, da habe ich auch Fehler gemacht“, sagt der Stadtpfarrer. Er gehe aber auch auf seine Kritiker offen zu. Als polarisierend würde er sich selbst dennoch nicht bezeichnen. Er wolle hingegen die Menschen aufwecken und zum Nachdenken bewegen, wie er es bezeichnet.