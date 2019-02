Ehrenzeichen des Landes für besonderes Engagement

Innsbruck – Den Todestag Andreas Hofers am 20. Februar nützt das Land Tirol traditionell, um Ehrenzeichen an verdiente Persönlichkeiten aus Tirol und Südtirol zu verleihen. Nach der Kranzniederlegung am Denkmal Hofers am Bergisel und einem Gottesdienst in der Innsbrucker Hofkirche fand in der Hofburg der Festakt statt.

Im feierlichen Ambiente des Riesensaals der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck wurden die Ehrenzeichen verliehen. - Land Tirol/Die Fotografen

„Heuer werden zwölf Persönlichkeiten für ihre herausragenden Verdienste um das Land Tirol ausgezeichnet. Diese engagierten Menschen haben sich um den Wirtschaftsstandort, die Medienlandschaft, das Bauerntum, die Sicherheit im Lande, das Sozialwesen und das Kulturleben mehr als verdient gemacht“, betonte Landeshauptmann Günther Platter, „ohne ihren Einsatz würde unser Tirol anders dastehen – nicht so zukunftsorientiert, leistungsfähig, reichhaltig und kreativ.“

Auch sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher würdigte die Ausgezeichneten: „Ihr Engagement für das Gemeinwohl, für die Kultur und Tradition sowie ihr stetiger Einsatz für unsere Werte und ihre aktive Hilfeleistung für die Schwächeren der Gesellschaft schaffen Gemeinschaftssinn und gelten als Beispiel für uns alle. Die Verleihung der Ehrenzeichen des Landes Tirol am 20. Februar ist auch willkommener Anlass, daran zu erinnern, dass wir in einer Region leben, wo das Ehrenamt in allen Bereichen großgeschrieben wird. Dieses Ehrenamt ist unverzichtbar und unbezahlbar. Es versinnbildlicht wie kaum etwas die Seele unseres Landes.“

Das Ehrenzeichen des Landes Tirol erhielten: Monika Hauser, Ärztin, Geschäftsführerin von „medica mondiale“; Katharina Horngacher, ehemalige Landtagsabgeordnete, Nationalrätin und Landesbäuerin; Carina Schiestl-Swarovski, Vorsitzende des Vorstandes der Swarovski Optik in Absam; Sr. Pauline Thorer, Generaloberin der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck; Barbara Zitterbart, geschäftsführende Gesellschafterin der Daka GmbH, Schwaz; Herbert Bauer, Militärkommandant von Tirol; Jürgen Bodenseer, Präsident a. D. der Wirtschaftskammer Tirol, Unternehmer; Karl Gruber, Denkmalpfleger und früherer Konservator der Diözese Bozen-Brixen; Helmut Krieghofer, ehemaliger Landesdirektor des ORF-Landesstudios Tirol; Josef Liener, ehemaliger Landesamtsdirektor im Amt der Tiroler Landesregierung; Luis Stefan Stecher, Dichter, Maler und Bewahrer der Südtiroler Linguistik; Emmerich Steinwender, ehemaliger Landeskommandant des Bundes der Tiroler Schützenkompanien. (TT)