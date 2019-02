Schulwege in Imst wurden zu Fußwegen

Von Agnes Dorn

Imst – Das Gedränge der Autos vor Unterrichtsbeginn vor der Schule hat deutlich abgenommen. Die Straßen der Stadt sind in der Früh wieder von den Kindern bevölkert, die gemeinsam oder einzeln die frische Morgenluft genießen und ihre Umgebung wieder kennen lernen.

Was bis vor einigen Jahren noch selbstverständlich war – dass die Kinder zu Fuß in die Schule gehen – konnte nun in Imst durch ein Vorzeigeprojekt wieder Einzug in den Alltag halten. Und das durch eine eigentlich relativ simple, dafür äußerst effektive Methode, die auf Initiative von Johanna Heumader-Schweigl vom Projekt „Miteinand in Imst“ in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement in allen Volksschulen der Bezirkshauptstadt mit Begeisterung umgesetzt wurde:

Nachdem Bürgermeister Stefan Weirather gemeinsam mit den Obleuten der fünf teilnehmenden Ausschüsse bei Infoveranstaltungen alle Schüler der Volksschulen Imst-Unterstadt, Imst-Oberstadt und Hermann Gmeiner über das Projekt informiert hatte, wurden in allen 26 Klassen Plakate aufgehängt, auf die die insgesamt 475 Kinder an jedem Tag ein Pickerl kleben durften, wenn sie zu Fuß in die Schule gekommen waren oder ein halbes Pickerl, wenn sie mit dem Bus gefahren waren. Dass die Kinder schon ziemlich bald mit Feuereifer dabei waren und zunehmend fast täglich zu Fuß in die Schule gingen, lässt sich eindrucksvoll an den vollgeklebten Plakaten ablesen. „Im Durchschnitt sind die Kinder an 73 Tagen von insgesamt 90 zu Fuß gegangen“, zieht Heumader-Schweigl eine erfreuliche Bilanz.

„Es waren merklich mehr Kinder auf der Straße“, freut sich auch Bildungsreferentin Martina Frischmann und die Lehrer der teilnehmenden Schulen stimmen begeistert mit ein: „Wir haben ja immer viele Projekte, aber bei diesem waren die Lehrer aller Klassen von Anfang an dabei. Und wir hatten organisatorisch null Aufwand“, sieht VS-Lehrerin Marina Weirather nur Vorteile. Dass alle Klassen auch nach dem Ende des offiziellen Projekts weitermachen werden, ist auch für Unterstadt-Direktorin Karoline Tschiderer selbstverständlich.

Als kleine Belohnung für die zurückgelegten Fußwege gibt es übrigens für die Klassenkassa pro Punkt zwei Cent. Diese werden von den Ausschüssen beigesteuert und zwei Wochen vor Ende des Schuljahres für den Schulausflug oder ein anderes Projekt verwendet.

Auch von der Polizei habe man positive Rückmeldungen erhalten, so Heumader-Schweigl. Denn wenn die Kinder den Schulweg zu Fuß zurücklegen würden, wäre dies eine wichtige Übung, um sich im Straßenverkehr zu bewehren. Die Stadtgemeinde profitiert wiederum dadurch, dass im Schulforum bereits viele Mängel von den Eltern genannt werden konnten, die für einen sicheren Schulweg beseitigt werden sollten, wie Umweltreferent Norbert Praxmarer erfahren durfte. Er verspricht, dass die Anregungen weiterverfolgt werden.