Bester Jung-Hafner arbeitet in Rinn

Rinn, Weerberg – Im Rahmen der diesjährigen „KOK Austria“, der internationalen Fachmesse für Kachelofen und Keramik in Wels, gingen kürzlich auch die Staatsmeisterschaften der österreichischen Jung-Hafner über die Bühne. Sieben junge Hafner, also Ofenbauer, nahmen die Herausforderung an und stellten sich dem dreitägigen Wettbewerb, bei dem sie von den Messebesuchern vor Ort live beobachtet wurden. Innerhalb des Zeitraums musste ein vorgegebener Ofen gesetzt werden. Bewertet wurden neben dem Gesamtbild des Ofens auch die Genauigkeit der Ausführung bei Ofenhülle, Brennraum und Zugsystem, ebenso die Sauberkeit am Arbeitsplatz und die Arbeitssicherheit. Eine vierköpfige Jury nahm jedes Detail unter die Lupe. Am Ende sicherte sich Manuel Plazza aus Weerberg von der Firma Christoph Kiechl aus Rinn den ersten Platz und damit den Staatsmeistertitel. Er wird Österreich 2021 in Wels bei der VEUKO-Europameisterschaft (Vereinigung der Europäischen Verbände des Kachelofenbauer-/Hafner-Handwerks) vertreten. (TT)