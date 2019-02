SOS-Kinderdorf: Von Tirol aus um die ganze Welt

Ho Chi Minh City — Zu den Wurzeln von Helmut Kutins Tätigkeit für SOS-Kinderdorf reiste in der Vorwoche eine Tiroler Delegation rund um LH Günther Platter. Die Reise führte nach Fernost, nach Laos und Vietnam. Auf dem Programm standen Staatsvisiten (u. a. bei Vietnams Vize-Premierminister Vu Duc Dam) und Besuche in den SOS-Kinderdörfern von Hanoi und Ho Chi Minh City (früher Saigon).

Vietnam war eines der ersten außereuropäischen Länder, in denen SOS-Kinderdorf unter der Führung von Hermann Gmeiner und Helmut Kutin im Jahr 1967 seine Tätigkeit aufnahm. Für Platter ist deshalb in den vietnamesischen SOS-Kinderdörfern der Einfluss des nunmehrigen SOS-Kinderdorf-Ehrenpräsidenten Helmut Kutin besonders spürbar: „Wenn man das sieht, geht einem das Herz auf. Man bemerkt, was Hermann Gmeiner und Helmut Kutin hier und auf der ganzen Welt geschaffen haben."

Auch im SOS-Kinderdorf Go Vap in der Nähe von Ho Chi Minh City schaute die Tiroler Delegation vorbei. Nicht ohne Grund: Hier entstand das zweite internationale SOS-Kinderdorf, die erste Hermann-Gmeiner-Schule der Welt und das erste SOS-Kinderdorf Viet­nams. Für Kutin schwingt in Go Vap besondere Emotion mit: „Vor 51 Jahren bin ich mit Hermann Gmeiner in Saigon gelandet. Damals hat er mich vor die Wahl gestellt, zu bleiben oder mit ihm nach Österreich zurückzukehren." Kutin ist geblieben und errichtete in Go Vap das erste Kinderdorf Vietnams.

LH Platter und Helmut Kutin. - Land Tirol

140 Kinder sind heute im Kinderdorf untergebracht, 180 Kleinkinder aus dem Kinderdorf und der Nachbarschaft werden zusammen im SOS-Kindergarten betreut und über 1000 Schülerinnen und Schüler werden in der SOS-Hermann-Gmeiner-Schule unterrichtet.

Weil inzwischen die ersten Generationen der vietnamesischen Kinderdorf-Mütter das Pensionsalter erreicht haben, soll im SOS-Kinderdorf Hai Phong ein Wohnheim für sie entstehen. Für den Bau hat die Tiroler Landesregierung eine Unterstützung von 100.000 Euro (zusätzlich zu zwei weiteren Spenden in Höhe von je 50.000 Euro in Laos und Vietnam) zugesagt. Platter: „Helmut Kutin bezeichnet die Kinderdorf-Mütter immer als das Herzstück der Kinderdorf-Idee. Es zeichnet die SOS-Kinderdörfer aus, dass die Kinderdorf-Mütter auch nach ihrer Pensionierung unterstützt werden und hier eine Heimat haben." Doch das Projekt ist nicht nur auf öffentliche Unterstützung angewiesen: „Es ist für mich besonders schön, dass dieses Projekt von ehemaligen Kinderdorf-Kindern mit 50.000 Dollar unterstützt wird. Und das, obwohl sie nur ein durchschnittliches Monatsgehalt von ein paar hundert Dollar haben", freut sich Kutin.

Im Kinderdorf von Go Vap in Vietnam. - Tursky

In seiner Bilanz nach der Reise zollte LH Platter noch einmal Helmut Kutin volle Anerkennung. „SOS-Kinderdorf öffnet gerade in Asien alle Türen. Und Helmut Kutin, der in dieser Region Unglaubliches geleistet hat, wird hier verehrt wie ein Held. Das hat mich sehr berührt." Tirol, so Platter, könne sehr dankbar sein, dass „diese Idee in Tirol geboren wurde und mittlerweile in mehr als 150 Staaten in der ganzen Welt Kindern hilft". (mz)