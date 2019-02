Grünes Haus bekommt eine „Außenstelle“

Der Museumsverein Reutte erarbeitet gerade zusammen mit der Marktgemeinde Reutte ein Konzept, um eine Wohnung in der Südtirolersiedlung in den Zustand von 1942 zurückzubauen. In dieser Wohnung soll eine kleine Ausstellung aufgebaut werden, die die Wohnsituation der damaligen Optanten zeigt, aber auch auf die Geschichte der Gebäude eingeht. „Um den Urzustand möglichst genau rekonstruieren zu können, suchen wir Fotos, die in Wohnungen der Südtirolersiedlung in Reutte zwischen 1942 und 1955 aufgenommen wurden", bittet Ulrich Kößler, der Museumsleiter Grünes Haus in Reutte, um Mithilfe der Bevölkerung.

Fotos vom Bau und von Ereignissen in der Siedlung sind für dieses Vorhaben genauso interessant wie andere Dokumente, die mit den Häusern in Verbindung stehen.

Die Südtirolersiedlung steht im Eigentum der Marktgemeinde. Vor Jahren wurde sie „zu mehr als der Hälfte unter Denkmalschutz gestellt", erklärt Bürgermeister Alois Oberer. Die rekonstruierte Wohnung „soll praktisch eine Außenstelle des Grünen Hauses werden", so der Marktchef. Und sie soll auch Fixpunkt des geschichtlichen Rundganges durch die Marktgemeinde werden.

Geeignete Fotografien oder Dokumente können im Museum im Grünen Haus (Untermarkt 25, Reutte) von Dienstag bis Samstag, 13 bis 17 Uhr, abgegeben werden. „Auf Wunsch können wir diese im Museum einscannen, sodass Sie die Originale wieder bekommen. Bitte nehmen Sie sich auch ein wenig Zeit, da wir gern auch dokumentieren möchten, was genau auf den Aufnahmen zu erkennen ist", betont Kößler. (TT, pascal)