Kinderschutzgipfel im Vatikan befasst sich mit Thema Transparenz

Rom/Vatikanstadt – Am Samstag hat im Vatikan der dritte Tag der Kinderschutzkonferenz begonnen. Es ist der letzte Tag mit Referaten. Inhaltlich ist er dem Thema Transparenz gewidmet. Pater Hans Zollner, Kinderschutzfachmann der Kirche, verlas den Bericht eines Missbrauchsüberlebenden, der zum Gegenstand einer kurzen Meditation wurde.

Den ersten Vortrag hielt die nigerianische Ordensoberin Veronica Openibo, sie sprach über „Offenheit zur Welt hin als Folge der kirchlichen Sendung“. „Wir dürfen Missbrauchsfälle nicht verheimlichen. Zu oft wollen wir ruhig bleiben, bis sich der Sturm gelegt hat. Doch der Sturm wird sich nicht legen. Auf dem Spiel steht unsere Glaubwürdigkeit“, sagte Openibo. „Derzeit erleben wir einen Zustand der Krise und der Schande.“

Am frühen Samstagabend findet in der Sala Regia im Apostolischen Palast die Bußliturgie statt, am Sonntagvormittag die Heilige Messe. An ihrem Ende wird der Papst das Wort ergreifen. An dem viertägigen Anti-Missbrauchsgipfel, der am Donnerstag im Vatikan begonnen hat und bis Sonntag läuft, beteiligen sich 190 offizielle Teilnehmer. Österreich wird durch Kardinal Christoph Schönborn vertreten. Abstimmungen oder Beschlüsse über Papiere sind nicht vorgesehen. (APA)