Aus „Hotel Beck“ wird „Wolke 7“: Traditionshaus in Reutte feierlich übergeben

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Am Freitag wurde in Reutte an der Adresse Unter­markt 11 eine Ära beendet und eine neue begonnen. Das „Hotel Beck“ wurde in einer Feier, die bis in die Morgenstunden dauerte, an den neuen Besitzer Klaus Drexel aus Füssen „übergeben“, der es quasi gleich an die neue­n Pächter Manfred und Karin Kühbacher weiterreichte. Hans und Inge Beck hatten für das Traditionshaus keinen Nachfolger. Hans Beck arbeitete schon Jahre in der Pension weiter, Gattin Inge Beck trat ihre mit Jahreswechsel an – also war ein Verkauf des historischen Gebäudes, das seit 1932 in dritter Generation von den Becks geführt wird, unausweichlich. Die Gebrüder Beck aus der gleichnamigen Brauereifamilie (Beck Bier) hatten es in den 1930ern erworben. Auf Adolf folgten Franz und Gattin Hanni, bis es deren Kinder Hans und Eva Beck weiterführten. Vor wenigen Wochen erwarb nun Klaus Drexel das Anwesen.

Im Gebäude untergebracht sind neben Hotel, Barbetrieb und Wohnungen auch der Verein BIN (eine Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen), das Label Sucks Clothing von André Schütter sowie das Ziviltechnikerbüro von Paul Nessler. Wie berichtet, werden die Kühbachers Hotel und Bar weiterführen, wobei Karin Kühbacher in Reutte hauptverantwortlich zeichnet. Die Familie führt seit fünf Jahren auch in Wängl­e das „Hotel Lechlife“.