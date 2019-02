Brixlegger Ortschronik in Gaststube untergebracht

Brixlegg – Die Wirtsstube des ehemaligen Gasthofs Goldener Hirsch in Brixlegg ist jetzt das Refugium von Elisabeth Sternat, die seit 32 Jahren Ortschronistin und seit 15 Jahren Bezirkschronistin ist. „Das frühere Archiv im Neubau im ersten Stock ist nun Besprechungszimmer im Gemeindeamt. Weil TVB, Sozialsprengel und die Logopädin des Kindergartens die Räumlichkeiten nicht mehr nutzen, war es aus meiner Sicht ein Glücksfall, hier die Ortschronik zu deponieren“, erzählt Sternat. Im Oktober des Vorjahres begann die Übersiedlung, jetzt konnte Pfarrer Roland Frühauf die Räumlichkeit segnen. Dass die Ortschronik gerade in einem denkmalgeschützten Gebäude, das die Gemeinde 1993 erworben hat, untergebracht ist, freut die Chronistin. Und sie will künftig die Lokalität für zwei Stunden pro Woche der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dort erwartet die Besucher eine Unmenge von Bildern und alten Urkunden.

Blickfang in der ehemaligen Gaststube ist eine Fahne, die einst dem Arbeiter-Gesangverein gehörte und 1921 geweiht wurde. „Entdeckt wurde diese im Vorjahr auf dem Flohmarkt und wir haben uns diese Chance nicht entgehen lassen“, sagen BM Rudi Puecher und Lisi Sterna­t mit einigem Stolz. Auch eine Flurnamenkarte können die Besucher dort entdecken. (zw)