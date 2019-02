Jenbacher Feuerwehr leistete 2018 Hilfe über Ortsgrenzen hinaus

Von Walter Zwicknagl

Jenbach – „Seit Anfang Dezember steht uns der Hub­steiger nach der Generalin­spektion in der Schweiz wieder zur Verfügung. 14 Jahre stand er im Dienst – und weitere 14 Jahre hoffen wir, damit helfen zu können“, sagte Kommandant Sebastian Atzl bei der 145. Jahreshauptversammlung der Jenbacher Feuerwehr. 95.000 Euro hat die Inspektion gekostet, alles in allem wurden für die Feuerwehr im Vorjahr rund 200.000 Euro aufgebracht, wie BM Dietmar Wallner aufzeigte. Auch der Platz vor dem Gerätehaus wurde dabei saniert. In der Vollkaskogesellschaft von heute sei das Engagement der Feuerwehr gar nicht hoch genug einzuschätzen.

197 Alarmierungen gab es im Vorjahr. „Dabei handelte es sich um 30 Brandgeschehen und 131 technische Einsätze. 20 Einsätze waren überregional. Rekordverdächtig war ein Tag im Februar, an dem es fünf Einsätze gab“, berichtete Atzl. 82 Aktive, 24 Reservisten und 13 Jungfeuerwehrleute zählt derzeit die Wehr. „Wir haben das neue Kommandofahrzeug mit einem beträchtlichen Anteil aus der Kameradschaftskasse mitfinanziert“, stellte der Kommandant fest. Bis Mitte 2020 sollte ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft werden, nachdem ein 32 Jahre altes Fahrzeug einer kroatischen Wehr übergeben wurde. Derzeit befinde man sich im Ausschreibungsstadium.

„Elektrofahrzeuge sind für uns eine neue Herausforderung. Für richtige Reaktionen nach Unfällen mit Elektroautos wird von der Firma Daka bald ein Container bereitgestellt“, berichtete Bezirksfeuerwehrinspektor Stefan Geisler bei der Jahreshauptversammlung.

Dass 900 Stunden bei 15 Proben innerhalb von drei Monaten für die Leistungsprüfung „technische Hilfeleistung“ aufgebracht wurden, sei ein Beispiel für das große Engagement, meinte Atzl.