Sperre aufgehoben: Skiweg am Pitztaler Gletscher wieder ganz offen

St. Leonhard i. P. – Gestern um Punkt 12 Uhr mittags ging er wieder auf: der 350 Meter lange Skiweg Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher. Wie berichtet, war er seit Monaten behördlich gesperrt, weil die Gletscherbahnen ohne die nötige Erlaubnis Teile des Berggrates abgetragen hatten. Nach der nachträglichen naturschutzrechtlichen Verhandlung in der Vorwoche, einer Verlegung des Weges aus dem Natura-2000-Gebiet und dem Verzicht auf Einspruchsmöglichkeiten durch die Gemeinde St. Leonhard und die Landesumweltanwaltschaft konnten die Gletscherbahnen seit Montag die Öffnung des Skiwegs angehen.

„Gut eineinhalb Tage waren wir an den Sicherungsarbeiten dran“, erklärt Bernhard Füruter von den Gletscherbahnen auf Anfrage der TT. An sich war nur der 350 Meter lange Skiweg gesperrt, doch der ist der einzige Zugang zur so genannten „Königspiste“. Durch die Benutzungsuntersagung waren vier Kilometer nicht befahrbar. Insgesamt weist der Pitztaler Gletscher 20 Kilometer an Pisten auf.

Die Königspiste wurde wegen der Lawinengefahr immer wieder angewalzt. - Pitztaler Gletscherbahnen

Die Sicherung des Skiweges wurde erst am Montag begonnen. - Pitztaler Gletscherbahnen

In den letzten Stunden vor der Öffnung waren die Mitarbeiter mit Sicherungsarbeiten und dem Aufstellen von Zäunen beschäftigt, erklärt Füruter. Die darunter gelegen­e Königspiste wurde immer wieder angewalzt: „Da ging es insbesondere um die Entschärfung der Lawinen­situation“, betont Füruter.

Dem Andrang auf den Gletscher hatte die behördliche Sperre vor allem an den letzten Sonnentagen kaum einen Abbruch getan: Auch gestern wurden am Pitztaler Gletscher rund 2500 Besucher gezählt. Die unbegrenzte Nutzung des Skigebietes kommt aber nun, am Höhepunkt der Wintersaison, mit den beginnenden „Krokuswochen“ gerade rechtzeitig. (pascal)