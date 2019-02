Kaiserschnitt in Tierklinik: Hündin brachte 19 Welpen zur Welt

Phoenix — Eine rekordverdächtige Anzahl von Welpen hat eine Deutsche Dogge im US-Bundesstaat Arizona ausgetragen. Wie das Kingman-Tierkrankenhaus auf seiner Facebook-Seite mitteilt, bekam Cleo sage und schreibe 19 Hundekinder.

Die Rasse ist bekannt dafür, dass bei Würfen nach etwa 60 Tagen Tragezeit durchaus bis zu 12 Welpen zur Welt kommen. Normal sind jedoch etwa 6 bis 8 Jungtiere. 19 Junge sind damit schon deutlich über dem Durchschnitt. Die Welpen von Cleo wurden per Kaiserschnitt geboren. Die Tierklinik veröffentlichte Fotos, auf denen zu sehen ist, wie sich die Jungen danach an ihre Mutter kuscheln. Während Cleo einfarbig schwarz ist, weisen die Welpen ganz verschiedene Farben aus: Von schwarz über braun bis weiß gescheckt ist alles vertreten.

Alle Welpen seien gesund, die Operation sei ohne Komplikationen verlaufen, hieß es von Ärzten und Pflegepersonal. Für den Eingriff benötigte Chirurgin Dr. Erika Angone die Unterstützung von sieben Mitarbeitern und weiteren Freiwilligen, um alle neugeborenen Vierbeiner zu versorgen. „Herzlichen Dank für die netten Worte und Glückwünsche an den Mama-Hund und unser tolles Personal, das den Eingriff begleitet hat", hieß es von den Tiermedizinern.

Die Klinik betonte, alle Fotos seien nicht im OP entstanden, sondern in dem Bereich, in dem die Welpen nach der Geburt versorgt wurden. Deutsche Doggen gelten trotz ihrer beachtlichen Größe als freundlich und sanft. Auch Deutschland hatte schon einmal einen Super-Doggen-Wurf: 2017 hatte in Bayern Doggendame Liesl 17 Welpen zur Welt gebracht. (TT.com)