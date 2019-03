Fünf Tage im Zeichen der Demokratie in Wörgl

Was macht Demokratie aus und wie lässt sie sich umsetzen? Vom 18. bis 22. März dreht sich in Wörgl alles um diese und ähnliche Fragen. In verschiedenen Workshops und Veranstaltungen soll Demokratie mit unterschiedlichen Zielgruppen und Methoden diskutiert und bearbeitet werden. Organisiert wird die „Demokratiewoche" vom Verein komm!unity, die Teilnahme ist kostenlos. Der Start am Dienstag, 19. März (Josefitag), erfolgt mit einem Frauencafé und widmet sich der Frage, wie weiblich Demokratie ist (9 Uhr, LEA Produktionsschule). An diesem Tag gibt es außerdem eine ganztägige Kinderbetreuung, bei der sich die Kleinen spielerisch mit dem Thema auseinandersetzen (im Gemeindeamt, Anmeldung erforderlich). Tags darauf informiert der Cryptocircle über Blockchain, Kryptos und Demokratie (19.30 Uhr, Tagungshaus), außerdem steht beim politischen Bildungsworkshop die EU-Wahl im Zentrum (Polytechnische Schule, 10.40 Uhr). Am 21. März startet um 12.20 Uhr die alternative Stadtführung zum Thema „ethischer Konsum", Treffpunkt ist vor dem City Center. Im Infoeck dreht sich um 17 Uhr alles um Kompetenzen im Informations­dschungel Internet. Am Freitag dürfen Kinder und Jugendliche im Infoeck (14.30 bis 17 Uhr) ihre Stadt der Zukunft bauen. Weitere Infos unter www.kommunity.me. (TT)