Kirchberg freut sich auf einen neuen Bahnhof

Von Harald Angerer

Kirchberg i. T. – Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwägen oder Senioren, sie haben es in Kirchberg nicht leicht – zumindest, wenn sie mit der Bahn reisen wollen. Denn der Bahnhof in Kirchberg ist noch immer nicht barrierefrei. Bereits 2012 machten die Touristiker auf die Problematik in der Tiroler Tageszeitung aufmerksam. Denn alle Bahnhöfe im Brixental wurden damals saniert, nur der Kirchberger nicht.

Nach langjährigen Verhandlungen der Gemeinde Kirchberg hat sich das Blatt im Vorjahr gewendet und noch heuer sollen die Sanierungsarbeiten am Bahnhof Kirchberg starten. „Die jahrelangen Verhandlungen mit der ÖBB haben ein sehr gutes Ergebnis gebracht“, sagte Bürgermeister Helmut Berger kürzlich bei der Gemeindeversammlung. Dabei wurden den Kirchbergern die Pläne für den neuen Bahnhof präsentiert. „Er wird eine Besonderheit in Tirol sein“, so Berger. Denn der Wartebereich wird in alle Richtungen windgeschützt sein, und nicht wie sonst üblich auf einer Seite geöffnet. „Das ist in dem Bereich wichtig“, betonte Berger.

Heuer beginnen die ersten Vorarbeiten am Gleiskörper, der eigentliche Umbau des Gebäudes findet dann 2020 und 2021 statt. Kern der Arbeiten sind der Umbau der bestehenden Personen-Unterführung und der Einbau von zwei Personenliften, einer im Bahnhof und der andere auf dem Bahnsteig. Der Ausgang im nördlichen Bereich bleibt, wie er ist. Weiters wird das Gebäude im Kundenbereich komplett erneuert, mit Warteraum und Schalter, zusätzlich wird es auch eine WC-Anlage geben. Im Zuge der Umbauarbeiten wird auch der Vorplatz am Bahnhof Kirchberg in Tirol neu gestaltet.