Neuer Chef für Söller Polizisten

Die Polizeiinspektion Söll hat seit Montag einen neuen Inspektionskommandanten. Weil der ehemalige Leiter Franz Hohlrieder wie berichtet mit Februar zur PI Wörgl wechselte, übernimmt nun der in Bad Häring wohnhafte Johann Egger die Aufgabe in Söll. Egger steht seit knapp 25 Jahren im Dienste der Exekutive. Seine Karriere startete er nach der Grundausbildung am (damals noch) Gendarmerieposten Kufstein, wo er neun Jahre verbrachte. 2007 verschlug es ihn als stellvertretenden Kommandanten zur Polizeiinspektion Oberau, drei Jahre später übernahm er dieselbe Funktion in Söll. Egger war außerdem von 1994 bis 2010 Mitglied der Polizeimusik Tirol und zehn Jahre bei der Einsatzeinheit Tirol unter anderem als Gruppenkommandant tätig. (TT)