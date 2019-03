Geistlicher Besuch zum Jugendtag

Von Christoph Blassnig

Sillian – Es gehe nicht allein um die klerikale Berufung in das Priesteramt oder zu einer Ordensschwester, sagt Anno Schulte-Herbrüggen, Dekan im Seelsorgeraum Hochpustertal. Zum ersten Mal findet in Osttirol ein „Tag der Berufungen“ statt. Von morgen Abend, 8. März, bis zum darauffolgenden Mittag begeben sich Jugendliche aus dem Dekanat ganz persönlich und auch gemeinsam auf die Suche. „Auf die Suche nach ihrer Spur, ihrem Sinn, ihrem Ziel des Lebens“, erläutert der Dekan. Dass Bischof Hermann Glettler daran teilnimmt, sei einerseits hohe Wertschätzung und zeuge zugleich von dessen Gabe, mit den Menschen hautnah und auf Augenhöhe zu kommunizieren. „Nach zwei Minuten hast du vergessen, dass er dein Bischof ist“, strahlt Schulte-Herbrüggen. „Mit Bischof Hermann suchen wir an diesem Tag, was Jesus unserem Leben und unseren Berufungen sagen will.“

„Berufungen“, das sei eben Mehrzahl und umfasse alle Begabungen, die den Menschen gegeben seien. „Wie gelingt mit deiner Berufung, deinem begnadeten Talent, ein erfülltes Leben?“

Den Seelsorgeraum Hochpustertal zeichne eine sehr lebendige Jugend aus, befindet Schulte-Herbrüggen. Schon lange habe in der Jugend der Wunsch nach einem Treffen mit dem Bischof bestanden. Am Wochenende gebe es für jeden jungen Menschen Gelegenheit, jenen Mann ganz persönlich kennen zu lernen. „Der Bischof will zuhören, auch selbst etwas mitbekommen und Antworten geben“, sagt der Dekan. Anworten etwa auf die Frage, wie sich jene Berufung – eine Gnade, Gabe oder Begabung – denn bemerkbar machen könne. „Höre ich sie? Spüre ich etwas? Was hat denn der Bischof vielleicht gehört oder gespürt?“

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit dem Zusammentreffen im Widum Sillian. Um 19 Uhr gestalten Jugendliche einen Gottesdienst. Im Anschluss bekochen Schüler aus der Polytechnischen Schule den Bischof und die Teilnehmer. Es wird Pasta asciutta geben. „Das find’ ich richtig cool“, sagt der Dekan, „wenn junge Leute für junge Leute etwas tun.“ Der Bischof will die Begabungen und Talente im Gespräch kennen lernen.

Am Samstag feiern die Teilnehmer um 9 Uhr eine Messe. Es folgen Impulse des Bischofs, eine Zeit der Stille und Anbetung und weitere Gelegenheiten zu Gesprächen mit dem Geistlichen. „Gegen Mittag wird Bischof Hermann die Jugendlichen segnen“, kündigt Anno Schulte-Herbrüggen an. „Ganz bewusst und für jeden einzeln erfolgt eine Aussendung.“ Zum Essen werden Vertreter der kirchlichen Jugendarbeit aus dem ganzen Bezirk in Sillian erwartet. Anmeldung für Kurz­entschlossene ab 15 Jahren: pfarrer.anno@dibk.at.