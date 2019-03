Weniger Schützenhilfe beim Blumenkorso

Ebbs – Das ganze Jahr über haben die Ebbser Sportschützen an Wettbewerben teilgenommen und konnten zahlreiche Spitzenplätze besetzen. So konnten der Jung­schütze Julian Werlberger und Walter Patka in der Seniorenklasse den Landesmeistertitel erringen. „Gildenseitig rührt sich was“, betonte Obmann Siegfried Weidner bei der Jahreshauptversammlung. Bei den Ebbser Schützen sind die Schützenkompanie als auch die Gilde in einem Verein untergebracht. Und so konnte Hauptmann Karl Guglberger erklären, dass von der Kompanie Hilfe im Rahmen der Aktion „Schützen helfen Schützen“ geleistet wurde. Obmann Weidner erklärte, dass der Verein den Festablauf beim heurigen Blumenkorso drastisch reduzieren wird. Es wird kein Festzelt, keine Livemusik und kein „Stoaheben“ mehr geben. Der Grund dafür sei, dass der Aufwand zu hoch sei und die Mitglieder nicht mehr dementsprechend zur Verfügung stehen würden. Weidner betonte auch, dass er bei der Neuwahl 2020 nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Er habe sich immer nur als „Übergangsobmann“ gesehen und sei nun bereits wesentlich länger in diesem Amt. Bürgermeister Josef Ritzer blickte in die Zukunft und meinte, dass die Gemeinde gute Chancen habe, im Jahr 2021 den Tirolerball in Wien auszurichten. Dementsprechendes Engagement erwarte er sich dabei von den Schützen. (be)